Mieszkańcy Zawiercia obawiają się kopalni cynku i ołowiu

Spółka Rathdowney Polska, która jest oddziałem Rathdowney Resources Limited, kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, w powiecie zawierciańskim chce zbudować głębinową kopalnię cynku i ołowiu. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy regionu, w tym władze Zawiercia.

Samorządy razem przeciw kopalni

Zwraca uwagę, że deklaracje kanadyjskiej firmy dot. poziomu zatrudnienia są wstępne, w praktyce może to wyglądać zupełnie inaczej.Prezydent podkreśla także fakt, że w ostatnich latach w Zawierciu nie kształciło się fachowców, mogących pracować na specjalistycznych stanowiskach w kopalni. Z Zawiercia mogliby pracować jedynie pracownicy kopalnianej administracji. Istnieją przypuszczenia, że większość pracowników na specjalistycznych stanowiskach pochodziłaby z ZGH Bolesław.- Obecnie w Zawierciu bezrobocie jest na poziomie ok. 7 proc. Pamiętam czasy, kiedy wynosiło ponad 20 proc. Poziom wynagrodzeń, z racji tego, że jesteśmy trochę oddaleni od Aglomeracji Górnośląskiej, jest nieco niższy niż tam - dodaje Łukasz Konarski.Zapowiada, że władze miasta przygotowały wspólną petycję (razem z parlamentarzystami i samorządowcami z sąsiednich gmin) do premiera oraz ministra środowiska, w której protestują przeciw budowie kopalni. Zamierzają ją wręczyć 15 października, po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska.- Pole do dyskusji jest, ale nie pomiędzy władzami Zawiercia a koncernem Rathdowney oraz pomiędzy ministrem środowiska i Rathdowney. To minister środowiska w 2014 r. wydał koncesję na poszukiwania i to on może wydać, lub nie, koncesję na wydobycie. Będziemy robili wszystko, aby Kanadyjczycy koncesji na eksploatację nie uzyskali – zapowiada Łukasz Konarski.Duże znaczenie w tej sprawie może mieć to, że Rathdowney to firma zagraniczna. Mamy podobną sytuację w branży węgla kamiennego, gdzie kilka zagranicznych grup chce wybudować kopalnie węgla - i wszystkie te projekty są blokowane przez władze rządowe.- W tym przypadku może być trochę inaczej. Nie wszyscy potrafią wydobywać rudy cynku i ołowiu, w przypadku węgla konkurencja w tym obszarze jest większa i równie dobrze polskie spółki mogą sobie z tym poradzić - ocenia prezydent Zawiercia.Nie można wykluczyć wariantu, że Rathdowney uzyska koncesję na wydobycie, zignoruje protesty mieszkańców i zacznie budować kopalnię.- Dopuszczam taką możliwość. Każdy wariant jest w tej chwili możliwy. Będziemy reagować stosownie do rozwoju sytuacji - odpowiada Łukasz Konarski.Jest jeszcze jeden element w tej sprawie. Rathdowney 3 października 2019 r. w Łazach zorganizował spotkanie z mieszkańcami, na którym nie pojawił się nikt z lokalnych władz. Kolejne spotkanie zaplanowano na 10 października w Zawierciu, zostało ono jednak odwołane przez kanadyjską firmę. Odwołano także spotkanie w Ogrodzieńcu, planowane na 17 października.