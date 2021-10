Miętowa stal, czyli krok ku uldze dla klimatu

Stal wytwarzana z rudy jeszcze nie bardzo potrafi być „zielona”, ale stalowe koncerny chcą ją jak najbardziej "zazieleniać", sięgając po różne sposoby. Thyssenkrupp Steel zmniejszy ślad węglowy stali o ponad dwie trzecie - m.in. przez dodawanie do wielkich pieców żelaza brykietowanego na gorąco HBI.

Wszystkie koncerny chcą się zielenić

Zwiększone zainteresowanie „zieloną stalą”, nawet w przypadku jej wyższej ceny, widać choćby na przykładzie koncernów motoryzacyjnych, które już zawierają umowy ze szwedzkim koncernem SSAB (ten pierwszą naprawdę "zieloną", bo wytworzoną przy pomocy wodoru stal ma zamiar dostarczać od 2026 roku, ale Volvo, Mercedes i Faurecia już podpisały stosowne porozumienia).Mercedes w końcu lipca tego roku zawarł także umowę z firmą Salzgitter Flachstal, przewidującą, że jeszcze w tym roku niemiecka firma hutnicza zacznie dostarczać do czterech fabryk Mercedesa stal, która ma o 66 proc. niższy ślad węglowy niż ta tradycyjna, wielkopiecowa. Będzie ona wytwarzana w procesie elektrycznym i wykorzystywana przez Mercedesa głównie do produkcji elementów strukturalnych i części nadwozia.Salzgitter również pracuje nad jeszcze większym obniżeniem emisji przez wykorzystanie wodoru (zamiast koksu) do produkcji stali z rudy żelaza. Przejście na technologie wodorowe i wykorzystanie zielonej energii w produkcji, m.in. w piecach elektrycznych, powinno dać firmie możliwość obniżenia emisji o 95 proc.Czytaj także: Niecierpliwi Szwedzi, nerwowi Niemcy. Motoryzacja nie może się doczekać zielonej stali Stali z mniejszym śladem węglowym szuka nie tylko motoryzacja. Szwedzka firma budowlana Peab także w pierwszych dniach października podpisała umowę na dostawy zielonej stali z wodoru od 2026 roku. Ma to być element przechodzenia firmy do neutralności klimatycznej, co zapowiedziano na rok 2045.Stal także szuka klimatycznej neutralności. Thyssenkrupp Steel w hucie w Duisburgu uruchomił właśnie po modernizacji wielki piec Schwelgern 1 i zapowiedział, że to jedna z ostatnich tego typu operacji, bo od 2025 roku zacznie stopniowo zastępować wielkie piece w Duisburgu instalacjami do bezpośredniej redukcji, które zaczną do pracy docelowo wykorzystywać wodór.