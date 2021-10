Mikrofalówka zamiast wielkiego pieca - nowy pomysł na zieloną stal

Koncern surowcowy Rio Tinto, wydobywający m.in. rudę żelaza, pracuje nad nowym procesem przetwarzania jej w stal, w którym korzystanie z odnawialnego węgla z biomasy może pozwolić na uzyskanie zielonej stali, produkowanej bez emisji CO2.

Transport też musi być bez śladu węglowego

Metoda wciąż jeszcze w laboratorium

- Wiemy, że istnieją złożone problemy związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem biomasy i jest jeszcze dużo do zrobienia, aby było to prawdziwie zrównoważone rozwiązanie dla produkcji stali. Będziemy kontynuować współpracę z innymi, aby lepiej zrozumieć te obawy i dostępność zrównoważonej biomasy - powiedział Simon Trott, dyrektor naczelny ds. rudy żelaza w Rio Tinto.Koncern zapowiada, że ta technologia pozwoli do zera lub niemal do zera zredukować emisje z produkcji stali – wiele zależy także np. od sposobu transportowania biomasy i rudy żelaza. Rio Tinto zapowiada, że rozwijając technologię będzie także dążyć do certyfikowania zrównoważonych źródeł biomasy.Czytaj także: Rio Tinto wydobywa lit z hałdy odpadów. W planach Europa Przypomina przy tym, że dwie tony CO2, które powstają z każdą toną stali wyprodukowanej w procesie wielkopiecowym to więcej niż równowartość rocznych emisji 500 rodzinnych samochodów osobowych.Ponad 70 procent emisji Rio Tinto Scope 3 jest generowanych, gdy klienci przetwarzają naszą rudę żelaza na stal, co ma kluczowe znaczenie dla urbanizacji i rozwoju infrastruktury w miarę dekarbonizacji gospodarek światowych. Tak więc, chociaż to dopiero początek i jest dużo więcej badań i innych prac do wykonania, chętnie zbadamy dalszy rozwój tej technologii - powiedział Simon Trott, dyrektor naczelny ds. rudy żelaza w Rio Tinto.Koncern zaczął pracować nad tym procesem 10 lat temu, z myślą o wykorzystaniu swoich drobnoziarnistych rud żelaza z kopalni regionu Pilbara. Na razie proces jest na bardzo wczesnym etapie. Koncern stara się o patenty i rozwija technologię na poziomie laboratoryjnym we współpracy ze specjalistami od mikrofal z Uniwersytetu w Nottingham. Przed koncernem dopiero faza testów w niewielkiej skali, potem instalacje demonstracyjne i pilotażowe – w sumie wiele lat pracy, zanim można będzie wykorzystywać tą metodę w skali przemysłowej. Wyniki laboratoryjnych testów są jednak obiecujące.