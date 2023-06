Miliony na drugie życie wielkiej kopalni złota

Trzeci co do wielkości australijski producent złota, koncern Evolution Mining, zainwestuje ćwierć miliarda dolarów w przedłużenie życia kopalni złota w Mungari. Dzięki temu kopalnia będzie mogła produkować cenny metal minimum do końca przyszłej dekady.

Największą część środków pochłonie budowa nowego młyna kruszącego złotonośne skały. Dzięki temu firma będzie mogła zwiększyć przerób skał, a także - co kluczowe - zagospodarowywać skały z mniej wydajnych części złoża.

Ponieważ takich jest dużo, oznacza to wydłużenie okresu funkcjonowania całej kopalni.

Spółka szacuje, że budowa nowego młyna ponad dwukrotnie zwiększy wydajność zakładu przeróbczego z 2 mln ton skał rocznie do 4,2 mln ton.

Decyzję o inwestycji podjęto właśnie teraz ze względu na duże zasoby gotówkowe firmy i stabilną sytuację produkcyjną.

Prace na budową nowego młyna mają rozpocząć się w grudniu i potrwają około 30 miesięcy. Oddanie do eksploatacji nowego zakładu przeróbczego planowane jest na połowę 2026 roku.

Obecnie Evolution Mining jest trzecim co do wielkości australijskim producentem złota. W roku fiskalnym 2022 roku firma wyprodukowała 640 tys. uncji cennego metalu (ponad 18 ton).

Większymi dostawcami złota w Australii są koncerny Newcrest Mining i Northern Star Resources.