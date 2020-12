Mimo pandemii strategia KGHM dobrze się sprawdza

W dwa lata po ogłoszeniu pięcioletniej strategii KGHM, władze spółki przenalizowały, jak przebiega jej wdrażanie. W wielu obszarach widać sukcesy a spółce nie przeszkodziła nawet pandemia koronawirusa.

Strategia w czasie pandemii

Aktualnie w ramach Programu Rozwoju Energetyki KGHM realizuje projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Piaskowni Obora i budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów. Dzięki wykorzystaniu działek przeznaczonych pod inwestycję oraz użyciu paneli o dużej mocy możliwe będzie zwiększenie potencjału zainstalowanej mocy z 9,5 do 14,5 MW.Co więcej, w grudniu tego roku KGHM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0, która dostarczy energię zakładowi KGHM ZANAM w Legnicy.Miedziowy gigant z sukcesem realizuje program KGHM 4.0 - to blisko 50 projektów obejmujących wszystkie obszary strategiczne, w tym bezpieczeństwo i logistykę. Celem jest konsekwentne zarządzanie obszarem produkcyjnym z wykorzystaniem danych.W ostatnich dwóch latach budżet inwestycji KGHM w innowacje oraz badania i rozwój wzrósł z około 35 mln w 2017 roku do blisko 48 mln prognozowanych na 2020 rok. Miedziowy gigant wdrożył model zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi oraz projekty rozwoju kompetencji obecnych i przyszłych pracowników. Firma objęła blisko 1900 uczniów z Zagłębia Miedziowego programem „Kompetentni w Branży”, który przygotowuje młodzież do pracy w przemyśle miedziowym.Strategia KGHM na lata 2019-2023 realizowana jest w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odpowiedzialności społecznej. Jak podkreśla spółka: pandemia koronawirusa nie zmieniła filozofii działania KGHM.W centrum uwagi pozostają pracownicy - największy kapitał firmy. Pokazują to wskaźniki bezpieczeństwa w oddziałach KGHM. Dane uległy znaczącej poprawie. W Polsce współczynnik wypadkowości LTIFR w roku 2018 wynosił 10,3, po pierwszym półroczu 2020 – 6,4. Za granicą - współczynnik wypadkowości TRIR w roku 2018 wynosił 1, po półroczu 2020 – 0,52. (LTIFR całkowita liczba wypadków przy pracy standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego).W obliczu zagrożenia pandemią COVID-19 spółka wprowadziła szereg procedur i działań wspierających pracowników i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Spółka Nitroerg z Grupy Kapitałowej KGHM uruchomiła produkcję środków do dezynfekcji, które sukcesywnie trafiały do potrzebujących w całej Polsce. Firma, poprzez fundację przekazuje wsparcie w postaci zakupów sprzętu medycznego czy środków ochrony zarówno kadrze lekarskiej, jak i uczniom, nauczycielom czy seniorom.Dzięki konsekwencji i elastyczności, w okresie 9 miesięcy 2020 roku, Grupa KGHM zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA i utrzymała pełną zdolność operacyjną swoich aktywów.- Nasze osiągnięcia są dowodem na to, że pracujemy skutecznie i wytrwale realizujemy cele. To dotyczy wszystkich pracowników firmy. Jesteśmy elastyczni, efektywni oraz ekologiczni. Dzięki naszej strategii z sukcesem budujemy e-przemysł, utrzymujemy miejsca pracy i napędzamy polską gospodarkę – dodaje prezes Chludziński.