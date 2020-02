Minister: wszyscy pracownicy ST3 Offshore dostali propozycje pracy

Wszyscy pracownicy spółki ST3 Offshore dostali propozycje pracy w stoczniach Gryfia czy Szczecińskiej - zapewnił we wtorek w Sejmie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Szef resortu gospodarki morskiej podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ujawnił, że tym wszystkim pracownikom spółki ST3, którzy chcą pracować "już dziś możemy zagwarantować pracę". Podkreślił jednak, że kompleksowe rozwiązanie dotyczące naprawy sytuacji w spółce jeszcze nie skończone. "Będzie ono gotowe do czwartku, a przestawimy je w spółce ST3" - zapowiedział.



Z kolei wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas wskazał, że jednym z powodów trudnej sytuacji w spółce był sam projekt inwestycyjny, który początkowo był obliczony na 54 mln euro, a w efekcie okazał się być wart ponad dwukrotnie więcej - ponad 113 mln euro.

"Druga kwestia to fakt, że oddano 80 proc. kontroli nad podmiotem inwestorowi zagranicznemu, pomimo że w projekt zostały zaangażowane m.in środki z budżetu. Po trzecie już pierwszy kontrakt, który spółka podpisała, spowodował 10 mln euro straty i te straty były bardzo trudne do odrobienia w toku późniejszej działalności" - tłumaczył.

Jak zapewnił Gryglas, rząd nie rezygnuje z szansy polonizacji budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. "Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której przynajmniej ten majątek będzie mógł być wydzierżawiony przez firmy państwowe, żeby móc kontynuować tę działalność, (...) by docelowo stał się on własnością Skarbu Państwa" - powiedział.

Dodał jednak, że wybór konkretnej ścieżki postępowania, będzie zależał od decyzji sądu w sprawie dalszych losów spółki TS3. Jak wskazał, na 25 lutego br. sąd wyznaczył termin rozprawy ws. wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego ST3 Offshore.

W styczniu br. zarząd ST3 Offshore zadecydował o złożeniu do sądu wniosków o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości. Firma produkowała stalowe fundamenty morskich farm wiatrowych. Pracuje w niej ok. 300 osób.

ST3 Offshore to joint-venture dwóch partnerów: Mars FIZ i ST3 Holding GmbH. Mars jest funduszem państwowym, który ma 80 proc. udziałów ST3 Offshore. Udziały w firmie przejął w 2017 roku. ST3 Holding GmbH to spółka należąca do monachijskiej Grupy VTC.