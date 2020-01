Ministerstwo wie, kto odpowiada za problemy branży hutniczej w Polsce

Za trudną sytuację polskiej branży hutniczej odpowiada szereg czynników globalnych - poinformował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, przedstawiając w czwartek w Senacie informację Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa.

Drugim czynnikiem - zgodnie z informacją - jest wojna handlowa USA-Chiny; przede wszystkim wprowadzenie przez USA ceł na importowaną stal. "Efekt był taki, że część produkcji stali spoza UE, która miała trafić do USA, trafiła do Europy, co automatycznie wpłynęło na wyniki całej branży w Unii" - wyjaśnił Mazur. Przypomniał, że wyniki branży hutniczej w UE spadły w 2019 r. o 4 proc.

Jako trzecią przyczynę wiceminister wskazał niekorzystny polski miks energetyczny, który jest oparty głównie na węglu. "Wiemy, że to systemowy problem całej branży energochłonnej w Polsce" - zaznaczył. Mazur przypomniał, że od połowy 2017 r. do końca 2019 r. uprawnienia do emisji CO2 zdrożały o 460 proc. "Przełożyło się to na ceny energii w Polsce ze względu że to, że polska energetyka opiera się ciągle na węglu" - wskazał.

Jak podkreślał wiceminister rozwoju, ze względu na politykę klimatyczną UE ceny energii w Polce są coraz mniej konkurencyjne wobec cen w innych krajach. Zauważył, że na rynku hurtowym energii ceny w Polsce są o 19 proc. wyższe niż w Niemczech, o 20 proc. wyższe niż w Czechach i 16 proc. wyższe niż na Słowacji. "To pokazuje wyzwania stojące przed przemysłem energochłonnym" - ocenił.

Mazur dodał, na wygaszenie przez koncern Arcelor Mittal wielkiego pieca w Nowej Hucie wpłynęły więc trzy okoliczności o charakterze globalnym.

Wiceminister podkreślał, że mimo iż znajdujące się w Polsce huty należą do globalnych koncernów, to dla rządu kwestia przyszłości branży hutniczej ma ogromne znaczenie. "Chcemy prowadzić taką politykę, aby ten przemysł w Polsce pozostał, mimo że jest prywatny. (...) Bez hutnictwa nie ma reindustrializacji" - mówił. Dlatego - jak podkreślał - rząd chce prowadzić politykę, dzięki której przemysł hutniczy w Polsce będzie bardziej neutralny klimatycznie, zgodnie z polityką UE.

Wracając do kwestii wielkiego pieca w Nowej Hucie, Mazur stwierdził, że rząd zachowuje w tej sprawie spokój, ponieważ do takiej sytuacji doszło też w 2010 r., a potem, gdy poprawiła się koniunktura piec został uruchomiony ponownie. Natomiast w dłuższym terminie - wskazywał wiceminister - rząd powinien stosować wobec stalowego koncernu zachęty, by tworzył on produkty wysokomarżowe i aby produkcja była jak najmniej emisyjna. Jak dodał Ministerstwo Rozwoju pracuje nad regulacjami, przewidującymi stosowanie w budownictwie stali wyższej jakości, co powinno dać impuls popytowy dla wysokomarżowych produktów hutniczych. Zaznaczył, że aby obniżać udział węgla w produkcji energii Polska potrzebuje rozwoju OZE i ostatnie działania rządu i regulacje rozwój ten przyspieszają.

Mazur ocenił też, że graniczny podatek węglowy, o którym mówi od niedawna KE ,jest systemowym rozwiązaniem, wyrównującym szanse między proklimatyczną Europą a np. Dalekim Wschodem, gdzie nie ma klimatycznych priorytetów. "Jako Ministerstwo Rozwoju aktywnie bierzemy udział w pracach nad tym podatkiem, bo uważamy, że jakiegoś typu mechanizm z wyrównywaniem szans musi być wprowadzony" - dodał wiceminister.