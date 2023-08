Mniejszy popyt na stal zredukował zyski Bowimu

Zarząd Bowimu podał wstępne, szacunkowe informacje o wynikach finansowych spółki za pierwsze półrocze 2023 roku. To było trudne półrocze z dużą korektą cen i wyniki to pokazują.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spółki wyniosły 1,04 mld zł, co stanowi spadek o 328 mln zł rok do roku. Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 19,254 mln zł i był o 129,6 mln mniejszy zł niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 5,58 mln zł, co stanowi spadek o 87,45 mln zł.

Według komunikatu spółki spadek przychodów ze sprzedaży i wyników jest następstwem trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej blisko 30 proc. spadek cen sprzedawanych wyrobów.

"Pierwotnie powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywoływana czynnikami globalnymi takimi, jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie, jak na polskie warunki, wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do okresowego zmniejszeniem popytu na stal" - czytamy w komunikacie spółki.

Grupa nie dysponuje jeszcze wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za pierwsze półrocze 2023 r. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych.