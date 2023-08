Motoryzacja napędziła wyniki grupy Boryszew

Boryszew, jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, w pierwszym półroczu 2023 r. miała zysk netto w wys. 127 mln zł, czyli o 12,6 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2022 r.

Przychody grupy wyniosły 3,2 mld złotych, co oznacza spadek 0 9,4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r., kiedy przychody przekroczyły 3,56 mld zł.

W pierwszym półroczu 2023 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 92,5 mln zł, co oznacza spadek o 10,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022, kiedy wartość inwestycji sięgnęła 103,3 mln zł.

W pierwszym półroczu 2023 r. Boryszew pozyskał nowe kontrakty dla sektora automotive na kwotę 690 mln euro.

Boryszew, jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała pierwsze półrocze 2023 roku.

Zysk EBITDA w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 206 mln złotych, co stanowi spadek o 12,1 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r., kiedy był on na poziomie 235 mln zł.

Poprawił się natomiast zysk netto, który w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 127 mln zł, czyli o 12,6 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2022 r.

Segment motoryzacyjny z poprawą wyników, ale w metalach pogorszenie

Boryszew informuje, że Segment Motoryzacja utrzymuje pozytywny trend z końca 2022 roku i wciąż korzystnie wpływa na wyniki grupy w raportowanym okresie. Przychody w tym segmencie wyniosły w drugim kwartale 2023 r. 464 mln złotych, czyli o 10,6 proc. więcej, niż w drugim kwartale roku poprzedniego.

Wynik EBITDA wyniósł 22 mln złotych, a więc o 14,2 mln złotych więcej, niż w drugim kwartale 2022 roku.

Przychody w Segmencie Metale w drugim kwartale 2023 roku wyniosły 924 mln złotych (to spadek o 23,0 proc. wobec drugiego kwartału 2022 r.), a wynik EBITDA 75 mln złotych (spadek o 38,0 proc. wobec drugiego kwartału 2022 r.). Spółka tłumaczy, że jest to głównie efektem ponadprzeciętnych wyników w drugim kwartale 2022 r. oraz obserwowanego obecnie spadku popytu na produkty ze stali, jako konsekwencji sytuacji rynkowej, potęgowanej rosnącą konkurencją z Chin. Popyt ten w 2022 był rekordowo wysoki, w związku z tym ten segment odczuwa wyhamowanie gospodarki, co znajduje swoje odzwierciedlenie także w wynikach grupy.

Siła grupy tkwi w dywersyfikacji produktowej i rynkowej

- Wyniki pierwszego półrocza pokazują siłę naszej dywersyfikacji, która jest nie tylko na poziomie produktów, ale również zróżnicowanych rynków zbytu. Spadek cen oraz zamówień na stal, który jest efektem spowolnienia gospodarczego oraz konkurencji z Chin, został skompensowany wzrostami w obszarze aluminium oraz w Segmencie Motoryzacja, co potwierdza zasadność decyzji inwestycyjnych Zarządu w tych liniach biznesowych. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku pozyskaliśmy nowe kontrakty dla sektora automotive na kwotę 690 mln euro. Blisko 77 proc. z nich stanowią pojazdy elektryczne i hybrydowe. Na koniec trzeciego kwartału planujemy także uruchomić pierwszą z dwóch zautomatyzowanych w technologii Przemysłu 4.0 linii do produkcji komponentów do e-samochodów – powiedział Wojciech Kowalczyk, prezes Boryszew.

- W drugim kwartale 2023 roku, po wypłacie dywidendy, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymał się na poziomie 1,5. Wyniki finansowe po pierwszym półroczu 2023 roku odzwierciedlają silną pozycję biznesową grupy Boryszew, niezależnie od zmiennej sytuacji na rynku. Pomimo spadku przychodów zanotowaliśmy wzrost zysku netto o 12,6 proc. w porównaniu z korespondującym okresem roku ubiegłego. Obniżyliśmy także kapitał obrotowy do poziomu 878 mln złotych, a niski wskaźnik dług netto do EBITDA zabezpiecza nas przed potencjalną niepewną sytuacją gospodarczą – powiedział Radosław Szorc, dyrektor finansowy Boryszew.

W drugim kwartale 2023 roku Segment Motoryzacja stanowi 30,4 proc. przychodów grupy, natomiast Segment Metale odpowiada za 60,7 proc., resztę przychodów stanowią Segment Chemia oraz Pozostałe.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych i stali oraz chemii przemysłowej.

Grupa zatrudnia ponad 8 tys. pracowników w 34 zakładach zlokalizowanych w 10 krajach na 4 kontynentach. Grupa Boryszew jest notowana na GPW w Warszawie. Większościowym udziałowcem spółki jest Roman Karkosik, który wraz z podmiotami zależnymi posiada 65,35 proc. akcji Boryszewa.