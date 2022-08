„MSC Tessa” bije nowy rekord w przewozie kontenerów

Chińska stocznia Hudong Zhonghua właśnie ustanowiła nowy rekord zdolności transportu zbudowanego kontenerowca. Może on pomieścić 24 116 kontenerów.

W tym tygodniu z doku tej stoczni Jiangnan Changxing wypłynął nowy ultra wielki kontenerowiec (ULCV), zamówiony przez największego na świecie armatora, międzynarodową linię żeglugi morskiej Mediterranean Shipping Company, z siedzibą w Szwajcarii. Nosi on nazwę „MSC Tessa”.

Formalnie ma takie same wymiary jak kontenerowiec „Ever Alot”, pierwszy na świecie statek, który przekroczył zdolność przewożenia 24 000 TEU (kontener 20-stopowy) o… cztery kontenery. Został on zbudowany także przez stocznię Hudong-Zhonghua dla tajwańskiego armatora Evergreen Marine i wszedł do eksploatacji między Dalekim Wschodem a Europą w końcu czerwca br.

Nowy król oceanów

„MSC Tessa” też ma długość 399,99 metrów, szerokość 61,5 metra, powierzchnię pokładu 24 tysięcy m kw., przedziały ładunkowe o głębokości 33,2 metra. Może więc przewieźć do 240 tys. ton ładunku.

Nowością jest to, że „MSC Tessa” może zabrać o…112 więcej kontenerów niż „Ever Alot”, czyli 24 116 TEU. Dlatego stał się nowym królem oceanów w transporcie kontenerowym. Dodatkowe sloty w porównaniu do Ever Alot stocznia Hudong „wygospodarowała” przez optymalizację nadbudówki i masztu radarowego.

Rekordy wielkości kontenerowców były wielokrotnie bite w tym stuleciu, a ich pojemność potroiła się. Rywalizacja ta zaczęła się ok. 2006 r., kiedy duńska grupa Maersk wprowadziła do eksploatacji „Emma Maersk”, zabierający 17,8 tys. TEU, o ponad 60 proc. więcej, niż dotychczas użytkowane. Zdolność transportu 20 tys. TEU została przekroczona w 2017 r., a 24 tys. – w tym roku.

Patrz też: Największe w historii zamówienie na gigantyczne kontenerowce

Poza chwałą dla projektantów, stoczni i armatora (lub firmy leasingowej), zwiększanie pojemności ma sens ekonomiczny – dla przewoźnika maleją koszty transportu 1 TEU i może oferować konkurencyjne stawki frachtu. Są jednak trzy uwarunkowania.

Po pierwsze, krzywa zysku ze zwiększania pojemności statku maleje wyraźnie i zbliża się do zera. Po drugie, ogromne ULCV wymagają od terminali morskich specjalistycznej infrastruktury, od głębokich basenów (ponad 17 m), po dużą liczbę superdźwigów. Z tego powodu na świecie jest tylko ok. 100 portów, które spełniają te warunki.

Po trzecie, aby armator czerpał korzyści w eksploatacji ULCV, statek musi być optymalnie załadowany, w ok. 90 proc. Ponieważ był to trudny warunek do spełnienia w sytuacji dużej podaży zdolności przewozowych w ub. dekadzie, najwięksi armatorzy połączyli się w trzy wielkie sojusze. Mają oni obecnie ok. 90 proc. udział w obsłudze głównych szlaków żeglugowych.