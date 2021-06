Na południu Europy rośnie rywal dla KGHM

Chiński potentat górniczy Zijin Mining poinformował, że rząd Serbii zgodził się na rozpoczęcie wydobycia miedzi i złota z kopalni Cukaru Peki. Oznacza to zielone światło dla drugiego co do wielkości po KGHM ośrodka produkcji rdzawego metalu w Europie. Jednak inwestycja budzi spore kontrowersje.

Nowa kopalnia Zijin może ruszyć jeszcze w lipcu.

Inwestycja Chińczyków budzi obawy co do kwestii środowiskowych.

Dla Pekinu inwestycja w Serbii to zagwarantowanie sobie dostępu do zasobów miedzi.

Obawy o środowisko

Miedź kluczowa dla świata