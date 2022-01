Na razie nie będzie likwidacji Hutmenu. Boryszew wycofał wniosek

Zarząd Boryszew 31 stycznia 2022 r. podjął decyzję o zamiarze uchylenia decyzji o likwidacji spółki Hutmen.

104 lata historii Hutmenu

Hutmen jest spółką działającą w branży metali nieżelaznych, w jej ofercie znajdują się m.in. rury miedziane, druty i pręty miedziane, płaskowniki, kształtowniki, pręty z miedzi tellurowej, pręty i rury z brązu aluminiowego oraz stopy odlewnicze. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu.Historia spółki sięga 1918 roku, kiedy to na terenie obecnego Hutmenu powstał zakład hutniczy Metallhüttenwerke Schaefer & Schael, zajmujący się produkcją stopów łożyskowych, drukarskich oraz brązów.W czasie II wojny światowej zakład produkcyjny został zniszczony. W 1945 r. podjęto decyzję o jego odbudowie, dzięki czemu w 1946 r. nowy zakład produkcyjny rozpoczął swoją działalność. Lata 1946 - 49 to okres rozbudowy zakładu i poszerzania asortymentu o spoiwa cynowo-ołowiowe, brązy odlewnicze, brązy w postaci wałków i tulei, stopy aluminiowe. Rozpoczęcie produkcji miedzi konwertorowej.W roku 1997 nastąpił debiut spółki na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.W 2003 r. Impexmetal został dominującym akcjonariuszem Hutmen. W roku 2017 Boryszew i spółki zależne z grupy kapitałowej Boryszew zostały jedynym akcjonariuszem Hutmenu.