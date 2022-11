Na rynku surowcowym widać wielkie wyczekiwanie

W cenach surowców widoczne jest oczekiwanie. Stąd tylko lekkie wzrosty i spadki. Dużo będzie zależało od tego co się będzie działo na rynku chińskim.

Poza miedzią ceny wszystkich kluczowych metali poszły lekko w górę. Wciąż istnieją obawy o podaż surowców. Szczególnie niepewna i napięta sytuacja panuje wokół niklu. To efekt ograniczenia produkcji przez kluczowy zakład w Nowej Kaledonii. Wpływ na sytuację ma również brak pewności dostaw metalu z Rosji.

Lekki spadek odnotowała miedź. Może to dziwić, bo zapasy surowca są na niskim poziomie. Największy wpływ na to może mieć sytuacja z budownictwem w Chinach. Ten wielki konsument miedzi ma poważną zadyszkę. To zaś oznacza, że przynajmniej na razie miedzi do celów budowlanych będzie potrzeba mniej. Z drugiej strony widoczne jest lekkie poluzowanie podejścia do COVID-19.

To zaś może oznaczać, że inne działy chińskiej gospodarki zaczną zużywać więcej miedzi. Praktycznie bez zmian pozostają ceny węgla. Co prawda obecnie część Europy znalazł się w fali chłodów, ale już spodziewane jest lekkie ocieplenie. Stąd też paliwo to notuje minimalne wahania.

Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y Miedź spot USD/t 2022-11-18 8042,50 -0,4% 7,5% -17,4% -15,4% Miedź 3M USD/t 2022-11-18 8076,00 -0,4% 8,8% -16,9% -14,5% Ołów spot USD/t 2022-11-18 2141,05 0,1% 4,5% -8,4% -3,1% Ołów 3M USD/t 2022-11-18 2154,00 0,2% 7,0% -6,5% -2,8% Aluminium spot USD/t 2022-11-18 2405,51 1,7% 10,3% -14,3% -8,6% Aluminium 3M USD/t 2022-11-18 2430,00 1,6% 10,8% -13,4% -7,1% Cyna spot USD/t 2022-11-18 22809,00 0,4% 17,5% -42,1% -42,6% Cyna 3M USD/t 2022-11-18 22664,00 0,4% 16,5% -41,7% -41,1% Nikiel spot USD/t 2022-11-18 25251,00 1,3% 16,2% 20,9% 27,8% Nikiel 3M USD/t 2022-11-18 25385,00 1,3% 16,0% 22,3% 29,3% Cynk spot USD/t 2022-11-18 3023,00 1,3% 5,0% -15,8% -5,4% Cynk 3M USD/t 2022-11-18 3031,00 1,5% 5,8% -14,2% -4,1% Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2022-11-18 72,47 0,1% 6,9% -10,1% 4,5% Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2022-11-17 200,00 0,5% -25,9% 62,6% 79,4% Paliwo lotnicze USD/t 2022-11-18 1018,93 0,7% -8,2% 43,3% 41,6% Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2022-11-18 930,98 -0,2% -12,8% 39,9% 38,0%