Na świecie spadek produkcji stali hamuje, ale w Unii przyspiesza

Spadek produkcji stali na świecie na chwilę się zatrzymał – w październiku wyprodukowano tyle samo stali co przed rokiem. W Unii Europejskiej redukcja trwa jednak w najlepsze – straciliśmy 17,5 proc. produkcji. Więcej straciły tylko pogrążone w wojnie Rosja i Ukraina.

W pierwszych 10 miesiącach roku globalna produkcja stali spadła rok do roku o 3,9 proc., do 1,553 mld ton.

Największy unijny producent, Niemcy, wyprodukował w tym czasie 31,4 mln ton, co oznacza spadek o 6,9 proc.

Największy globalny producent, Chiny, stracił 2,2 proc. i wyprodukował 860,6 mln ton.

Według danych Worlds Steel Association w październiku produkcja stali na świecie wyniosła 147,3 mln ton – niemal tyle samo, co przed rokiem. Problem w tym, że Unia Europejska zanotowała spadek w wysokości 17,5 proc. Więcej od nas straciły tylko Rosja i kraje byłego ZSRR, do których jest zaliczona także Ukraina – w tym regionie spadek wyniósł 23,7 proc.

Unijne hutnictwo (nie tylko stali) przeżywa trudne chwile ze względu na spadek popytu na stal oraz wysokie ceny energii i jej nośników. Niemiecki instytut IFO opublikował właśnie raport, z którego wynika, że w ostatnim półroczu co trzecia niemiecka firma metalurgiczna musiała ograniczać produkcję, by zaoszczędzić gaz, a w kolejnych 6 miesiącach spodziewa się tego połowa firm. Co szósta firma może być zmuszona do zamknięcia produkcji. To ważne dane, bo Niemcy to największy unijny producent, wytwarzający niemal jedną czwartą unijnej stali.

Azja ze wzrostem produkcji, choć nie we wszystkich krajach

W Azji i Oceanii wyprodukowano dwie trzecie światowej stali – 107,3 mln ton, co oznacza wzrost o 5,8 proc. Tam jednak znajduje się pierwsza trójka światowych producentów stali – Chiny, Indie i Japonia, a także zajmująca szóste miejsce Korea Południowa. Dwa pierwsze kraje odnotowały w tym czasie wzrosty. Chiny aż o 11 proc., do 79,8 mln ton, a Indie o 2,7 proc., do 10,5 mln ton. O ponad jedną dziesiątą spadła natomiast produkcja w Japonii, gdzie wyniosła ona 7,3 mln ton. W Korei spadek wyniósł 12,1 proc., a produkcja 5,1 mln ton.

Największy unijny producent (i jedyny przedstawiciel UE w pierwszej dziesiątce) to Niemcy, które są na siódmym miejscu. Odnotowały one niemal największy spadek w tym zestawieniu, o 14,4 proc. (do 3,1 mln ton). Większy spadek (o 17,8 proc.) zanotowała tylko Turcja, która jest na miejscu ósmym. Wyprodukowano tam 2,9 mln ton.

Brazylia i Iran, które są na dwóch kolejnych miejscach mają produkcję mniej więcej na poziomie Turcji, z tym, że dla Brazylii to spadek o 4,5 proc., a dla Iranu wzrost o 3,5 proc.

Piąta w tym zestawieniu Rosja straciła 11,5 proc. produkcji i wyprodukowała 5,8 mln ton, a Stany Zjednoczone na miejscu czwartym straciły 8,9 proc. i wyprodukowały 6,7 mln ton.

Od początku roku trwa jednak wyraźny trend spadkowy

W pierwszych 10 miesiącach roku globalna produkcja stali spadła rok do roku o 3,9 proc., do 1,553 mld ton. W przypadku regionów tylko Bliski Wschód zanotował wzrost o 7,7 proc., ale tam produkcja jest jeszcze stosunkowo niewielka i wyniosła 36,4 mln ton. To ponad trzy razy mniej niż w Unii Europejskiej, gdzie wyprodukowano 117,1 mln ton stali. Dla nas oznacza to jednak spadek o 9,2 proc.

Można powiedzieć, że Europa jest liderem spadków – Unia straciła 9,2 proc., reszta Europy 9,8 proc., a Rosja, Ukraina i inne państwa byłego ZSRR aż 19 proc. Spadek w Ameryce Północnej był o połowę mniejszy niż w Unii.

Licząc od początku roku w pierwszej dziesiątce producentów tylko Indie i Iran zwiększyły produkcję, odpowiednio o 6,1 proc. i 9 proc. (produkcja 103,8 mln ton i 10 mln ton). Największy producent, Chiny, stracił 2,2 proc. i wyprodukował 860,6 mln ton. Największy unijny producent, Niemcy, wyprodukował 31,4 mln ton, co oznacza spadek o 6,9 proc.

Największy spadek w pierwszej dziesiątce zanotowała Turcja, która straciła jedną dziesiątą produkcji i wylała 30,2 mln ton stali.

W Stanach Zjednoczonych produkcja wyniosła 68,1 mln ton, co oznacza spadek o 4,8 proc.