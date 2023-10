Najbogatsza kobieta Australii storpedowała wielką fuzję

Wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do największego w historii przejęcia w branży litu - zakupu spółki Liontown. Z wartych ponad 4 miliardy dolarów planów wycofał się amerykański gigant Albemarle. Za fiaskiem przejęcia stoi najbogatsza Australijka - Gina Rinehart.

Lit jest to ważny dla gospodarki pierwiastek, stąd plany wielkiej fuzji.

Mimo wielkiej premii dla posiadaczy akcji Liontown do przejęcia nie dojdzie.

Spółka Giny Rinehart może wykorzystać obecne zamieszanie.

Majątek Giny Rinehart szacowany jest na 25,8 mld dolarów. Zgromadzony został dzięki inwestycjom w przemysł górniczy. Najbogatsza Australijka zbudowała swą potęgę na produkcji rudy żelaza, którą z jej kopalń kupowali Chińczycy. Ze względu na bogactwo i znaczenie miliarderka zwana jest królową australijskich górników. Teraz dość nieoczekiwanie zablokowała gigantyczną fuzję.

Mimo wysokiej premii do przejęcia spółki nie dojdzie

Okoliczności są ciekawe, gdyż Amerykanie za każdą przejmowaną akcję australijskiej firmy oferowali 3 dolary australijskie. A to aż o 100 proc. więcej w stosunku do ceny papierów australijskiej spółki w marcu, czyli sprzed upublicznienia zainteresowania przejęciem przez Albemarle.

Tak wysoka wycena powinna spowodować, że do przejęcia Liontown Resources dojdzie. Ale Amerykanie ze swoich planów postanowili się wycofać. Doszło do tego po tym, jak kontrolowana przez Ginę Rinehart spółka Hancock Prospecting skupiła ponad 19,9 proc. akcji Liontown. W praktyce Australijka osiągnęła pakiet akcji wystarczający do zablokowania fuzji.

Na wieść o tym Albemarle postanowiło zrezygnować z przejęcia. W komunikacie stwierdzono tylko krótko, że "rosnące komplikacje związane z realizacją transakcji wykluczają jej dalsze prowadzenie”.

Miliarderka chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Dlaczego jednak najbogatsza Australijka blokuje przejęcie, na którym sowicie by zarobiła?

Liontown to - jak dotychczas - najważniejsza inwestycja Rinehart w lit. Pojawia się w momencie, gdy perspektywy dla sektora przemysłu stalowego się pogarszają, a jednocześnie apetyt na metale stosowane w akumulatorach wzrasta - w związku z transformacją energetyczną.

Wchodząc zatem w Liontown, Rinehart dywersyfikuje działalność; co więcej: może sama w przyszłości przejąć tę firmę. Ta bowiem szuka pieniędzy na rozwój bardzo perspektywicznego złoża litu Kathleen Valley. Bez Amerykanów australijska spółka będzie musiała znaleźć nowych inwestorów.

I tu naturalnym wydaje się Hancock Prospecting. Co prawda niedawno skrytykował on plany związane z projektem Kathleen Valley, ale to było w sytuacji, gdy ważyły się losy fuzji. Teraz sytuacja jest całkowicie odmienna i być może projekt nie będzie już dla spółki Rinehart aż tak kontrowersyjny.

Lit, metal kluczowy w produkcji baterii samochodowych, w Australii wydobywa się, rozdrabniając litonośne skały.