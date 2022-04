Najlepsze od kilku lat wyniki Ferrum

W ubiegłym roku Grupa Ferrum zwiększyła przychody o kilkanaście procent, ale znacznie bardziej podniosła zyski. Skończyła rok na plusie, choć rok wcześniej notowała straty. To wynik m.in. dywersyfikacji i rozbudowy portfolio.

Skonsolidowane przychody Grupy Ferrum ze sprzedaży netto za 2021 r. wyniosły 604,727 mln zł.

Wynik EBITDA (wynik z działalności operacyjnej plus amortyzacja) wyniósł 34,58 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. wyniósł 6,352 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy Ferrum ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2021 r. wyniosły 604,727 mln zł i były o 10 proc. wyższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. W zrealizowanej sprzedaży netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. 21,8 proc. stanowiła sprzedaż poza granice kraju.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za 2021 r. 18,687 mln zł i był wyższy o 13,7 mln zł od zysku operacyjnego za 2020 rok, m.in. w związku ze wzrostem wartości sprzedaży.

Wynik EBITDA (wynik z działalności operacyjnej plus amortyzacja) wyniósł 34,58 mln zł i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 74,6 proc.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. wyniósł 6,352 mln zł w miejsce straty netto za 2020 r. na poziomie 8 876 tys. zł, co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o 15 228 tys. zł.

Wyniki trudnego czasu

Krzysztof Kasprzycki, prezes zarządu Ferrum, napisał w liście do akcjonariuszy, że rok 2021 był rokiem obrotowym, w którym grupa odnotowała najlepsze wyniki od kilku lat. „Z osiągniętych w 2021 roku wyników jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że wypracowane zostały w bardzo trudnym i wymagającym czasie, naznaczonym ograniczeniami funkcjonowania gospodarki z powodu pandemii, wzrostami cen oraz ograniczonego apetytu inwestycyjnego związanego z niestabilną sytuacją rynkową” - napisał Krzysztof Kasprzycki.

Czytaj także: Skokowy wzrost wyników finansowych Ferrum

Jednostkowe przychody Ferrum ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły 528,1 mln zł i były wyższe w porównaniu z przychodami osiągniętymi w analogicznym okresie roku poprzedniego o 80,7 mln zł, co daje wzrost o 18 proc. Wyższe przychody to wpływ m. in. dostaw rur stalowych realizowanych do OGP Gaz-System.

Dywersyfikacja oferty

Spółka Ferrum w 2021 r. wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 14,9 mln zł, w miejsce straty operacyjnej w wysokości 0,7 mln zł za 2020 r. Wynik netto za 2021 r. ukształtował się na poziomie 4,2 mln zł, w miejsce straty netto 13,7 mln zł za 2020 r., co oznacza wzrost wyniku o 17,9 mln zł.

Według Krzysztofa Kasprzyckiego, uzyskanie takich wyników było możliwe dzięki dywersyfikacji oferty, uruchomienia nowej linii produkcyjna rur spiralnie spawanych i rozbudowie portfolio.

Nowe wyzwania

Mówiąc o perspektywach na ten rok Krzysztof Kasprzycki podkreślił, że w stanęliśmy przed kolejnymi wyzwaniami, związanymi z konsekwencjami działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy. „Gwałtowny wzrost cen i początkowa niepewność realizacji dostaw zmobilizowała nas do poszukiwania nowych źródeł dostaw stali. Dziś już wiemy, że lukę po rosyjskiej i ukraińskiej stali jesteśmy w stanie zastąpić europejską produkcją i spokojniej patrzymy w przyszłość” - napisał Krzysztof Kasprzycki i dodał, że mimo trudności „współpraca z kluczowymi odbiorcami jest nadal możliwa na dotychczasowym poziomie”.

Przyznał jednak, że choć działania podjęte w celu zabezpieczenia dostaw materiału wsadowego z alternatywnych źródeł i kierunków dostaw znacząco zminimalizowały ryzyko zachwiania łańcucha dostaw, to sytuacja nadal pozostaje niestabilna i w dłuższej perspektywie trudna do przewidzenia.