Najsmutniejszy w najnowszej historii Dzień Hutnika

Tegoroczny Dzień Hutnika poprzedzały tygodnie informacji o kolejnych zamknięciach zakładów konsumujących stal i wyłączaniu kolejnych wielkioch pieców. Teraz mamy sygnały o powolnym wznawianiu pracy unijnych gospodarek, ale koronawirus cofnął popyt na stal o lata, jeżeli nie dekady.

W pierwszym kwartale zaczęto więc gasić kolejne hutnicze piece, nie tylko w Europie – powód wszędzie taki sam: nie tyle sam koronawirus (zamknięcia wymuszone powodami higienicznymi wprowadziło tylko kilka państw), co brak zapotrzebowania na stal i niewielkie perspektywy na poprawę sytuacji w najbliższym czasie. Przerwanie globalnych łańcuchów dostaw zatrzymało przemysł w zasadzie na wszystkich kontynentach. Zdaniem Przemysława Sztuczkowskiego, prezesa Cognora, epidemia pokazała rzeczywiste oblicze globalizacji i nieskuteczność globalnych łańcuchów dostaw.Konieczność ochrony własnego przemysłu to jego zdaniem najważniejsza lekcja z epidemii koronawirusa. – Wskazywaliśmy na to wcześniej, ale apele nie odnosiły widocznych skutków. Może teraz Brukseli otworzą się oczy – mówi Przemysław Sztuczkowski, który deklaruje, że jest zwolennikiem globalnego handlu, ale powinien się on opierać na wolnych zasadach rynkowych i przestrzegania tych samych reguł przez wszystkich. Europejskie hutnictwo czeka więc na wprowadzenie „podatku węglowego” dla wyrobów z krajów, gdzie przemysł nie ponosi tak wysokich kosztów ochrony klimatu. Zdaniem Przemysława Sztuczkowskiego najważniejsza jest obecnie rewizja polityki ochrony rynku, ponieważ od 1 lipca powinna ruszyć kolejna transza kontyngentów na import stali. Według obowiązującego mechanizmu kontyngent ten powinien być nieco większy niż w ubiegłym roku. Przedstawiciele branży zaapelowali do unijnej administracji, aby w obecnej sytuacji zmniejszyć wielkość kontyngentów o 75 proc.- Mam nadzieję, że to co stało się podczas epidemii z łańcuchami dostaw spowoduje w Unii Europejskiej dyskusję na temat roli przemysłu. Powinniśmy stworzyć swego rodzaju pakiet kontrolny gospodarki, wskazujący jakie strategiczne dla jej funkcjonowania wyroby powinny być produkowane lokalnie, a nie importowane – mówi Stefan Dzienniak.Czytaj także: Ten rok może być dla dystrybucji stali najgorszy od 70 lat Prognozy dla unijnego hutnictwa nie są dobre. S&P Global Platts powołując się na Eurofer podaje, że w kwietniu produkcja stali spadła już w UE o połowę, a zamówienia nawet o 75 proc. – W niektórych regionach wcale nie ma odbiorców – miał powiedzieć przedstawiciel stowarzyszenia. Według Eurofer to wynik zamknięcia fabryk motoryzacyjnych i spadku aktywności budownictwa o 40 proc., a miejscami nawet do 80 proc. Może to oznaczać konieczność tymczasowych zwolnień nawet 40 proc. pracowników przez unijnych producentów. Unijne hutnictwo ze szczególnym niepokojem obserwuje więc przesuwanie się w czasie planów ponownego restartu gospodarki w kolejnych europejskich krajach.- Prognozowanie to obecnie wróżenie z fusów, bo występuje zbyt wiele czynników na które nie mamy wpływu. Powinniśmy jednak planować działania na nadchodzące miesiące, ponieważ może minąć wiele czasu, zanim będziemy w stanie wejść na ścieżkę rozwoju. Od dobrego planowania zależy, jak długo będziemy wychodzili z kryzysu, trzeba więc myśleć o sposobie zwalniania obecnych hamulców gospodarki i stymulowaniu jej działania – mówi Stefan Dzienniak.Problemy branży nie skończą się wraz ze zluzowaniem obecnych ograniczeń. Według przewidywać coraz większej liczby analityków koronawirus odbije się na całości globalnej ekonomii znacznie głębiej niż kryzys finansowy 2008 – 2009. Po gwałtownym spadku produkcji w roku 2009 największym światowym producentom stali z państw uprzemysłowionych nie wystarczyło dekady by wrócić do produkcji z roku 2008.Credit Suisse przewiduje, że w Stanach Zjednoczonych obecne problemy mogą powodować wygaszanie produkcji jeszcze w 2021 roku. W drugim kwartale tego roku popyt na samochody w USA może spaść o 70 – 90 proc. i nie wiadomo jak szybko i do jakiego poziomu się podniesie, a przemysł motoryzacyjny to jeden z największych odbiorców stali. Sytuacja pogarsza perspektywa oddania nowych mocy produkcyjnych w amerykańskim segmencie wyrobów płaskich, które Credit Suisse szacuje na 8 mln ton w ciągu najbliższych 12 – 18 miesięcy.Według agencji ratingowej Moody’s obecna sytuacja tworzy niekorzystne perspektywy nie tylko dla przemysłu USA, ale także Europy i Azji. Według Agencji Produkt Krajowy Brutto spadnie w USA o 2 proc., w Unii Europejskiej o 2,2 proc., w Japonii o 2,4 proc., a w Chinach nawet o 3,3 proc. Niekorzystne są prognozy dla branż konsumujących stal, z których najważniejsze to budownictwo i motoryzacja.Budownictwo, które na świecie zużywa około 1/3 stali, a w Polsce niemal połowę, może zyskać wsparcie w ramach rządowych planów stymulacji gospodarki w wielu krajach – zwiększenie poziomu inwestycji może być jednym ze sposobów na ożywienie gospodarki. Trzeba jednak pamiętać, że problemy przemysłu odbijają się także na budżetach państw, do których nie wpływają podatki.Czytaj także: Rynek potrzebuje państwa jako aktywnego inwestora Motoryzacja przeżywała problemy jeszcze przed nadejściem koronawirusa. Według Worldsteel rok 2019 był w unijnym sektorze motoryzacyjnym najgorszy od 2012 roku – produkcja spadła o 5-9 proc. rok do roku. W pierwszym kwartale, według danych europejskiego stowarzyszenia producentów ACEA straciliśmy 28 dni roboczych, przez co nie wyprodukowano już w UE 2 milionów aut. A w tym wypadku musimy jeszcze brać pod uwagę spadek znacznie niebezpieczniejszy, bo dotyczący zakupów samochodów. – Samochód nie kończy się z dnia na dzień. Nawet jeżeli osoba fizyczna czy firma planowała wymianę samochodu, to nie jest wykluczone, że teraz zacznie się wstrzymywać – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Rynek samochodów to kolejny obszar wymagający administracyjnych stymulacji.W czasie poprzedniego kryzysu produkcja samochodów osobowych w Unii Europejskiej spadła z ponad 16,5 mln w 2007 roku do 13,5 mln w roku 2009 i dopiero w roku 2016 udało jej się wrócić powyżej 16,5 mln aut. Ten kryzys może być jeszcze gorszy, bo mocniej uderzy w ekonomiczną podstawę wielu rodzin i firm. Według Moody’s globalna sprzedaż samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych spadnie w tym roku na świecie o 15 proc. W USA spadek będzie na takim samym poziomie, ale w Europie Zachodniej ma sięgnąć 21 proc. Znacznie mniejszy, bo tylko o 10 proc. będzie spadek w Japonii.Te perspektywy wzmacniają jeszcze znaczenie aktywnej polityki państw i unijnej administracji w wychodzeniu z kryzysu. - W ostatnich kilkunastu latach największym inwestorem w Polsce jest państwo, które rozbudowuje infrastrukturę, m.in. drogową, elektryczną, gazową i kolejową. Po pandemii ta rola państwa będzie potrzebna w jeszcze większej skali. Trzeba przy tym zadbać o to, żeby łańcuchy dostaw budować w naszym kraju. Kilkuprocentowe różnice cen nie powinny powodować, że przetargi wygrywają firmy spoza Unii Europejskiej. To bardzo iluzoryczne oszczędności. Pieniądz, który wychodzi z kraju przestaje wpływać na jego gospodarkę. Pozostając na naszym rynku, stymuluje aktywność wielu kolejnych firm – mówi Stefan Dzienniak i przypomina, że w przypadku hutnictwa każde miejsce pracy przy produkcji stali generuje 6 stanowisk pracy w łańcuchach dostaw.