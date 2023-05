Najtragiczniejszy od dwóch dekad wypadek w peruwiańskim górnictwie

W pożarze do którego doszło w kopalni złota na południu Peru zginęło 27 górników. Na razie nie wiadomo co doprowadziło do tragedii.

Do wypadku doszło z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. W szybie kopalni złota Esperanza I małej firmy górniczej Yanaquihua doszło do pożaru. Jak donosi posterunek policji właściciel prywatnej kopalni Esteban Rey Huamaní Urday zaalarmował lokalny posterunek policji, ze w należącej do niego kopalni dało się słyszeć wybuchy, a ze sztolni wydostają się kłęby dymu. Według zarządcy grozi to uduszeniem przebywających pod ziemią pracowników.

Na miejsce zdarzenia przyjechały karetki pogotowia i okoliczni mieszkańcy. Mimo prób nie udało się wejść do kopalni bo zapaliło się drewno, którymi wyłożony był ocios. Według pierwszych relacji do pożaru doszło zaledwie 100 metrów od wejścia do sztolni. Na razie potwierdzono 27 ofiar.

Wciąż nie wiadomo, czy będzie to liczba ostateczna. Burmistrz miejscowości, w której zlokalizowany jest zakład poprosił o pomoc większe firmy górnicze. Maja one sprawdzić, czy nie ma więcej ofiar, lub ktoś nie ocalał w głębi kopalni.

Podkreślany jest fakt, że brak jakiegokolwiek sprzętu ratunkowego uniemożliwił wycofanie pracowników po tym jak pożar się rozpoczął.

Wypadek w Esperanza I jest najtragiczniejszym w peruwiańskim górnictwie od 2000 roku. W ubiegłym roku w tamtejszych kopalniach zginęło w sumie 38 osób.

Jak twierdza specjaliści kopalnia ta jest typowa – mała o niewielkiej załodze, i niemal bez wyposażenia ratunkowego. Właśnie w tego typu zakładach produkowana jest znaczna część złota w Peru. Obecnie kraj ten jest największym dostawcą cennego metalu na świecie.