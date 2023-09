Największy europejski rywal KGHM rośnie w siłę

Chińczycy z Zijin Mining są tak zadowoleni ze swojej serbskiej kopalni miedzi Cukaru Peki, że są zainteresowani znaczącą jej rozbudową. Mogą przeznaczyć na ten cel nawet cztery miliardy dolarów.

Niemal dwa lata temu, jesienią 2021 roku, w Serbii ruszyła kopalnia miedzi. Kosztem 474 mln dol., plus 204 mln dol. na wydatki towarzyszące Chińczycy, z wielkiej firmy górniczej Zijin Mining udostępnili złoże Timok w Cukaru Peki w miejscowości Bor. Kopalnię postawiono na miejscu starej, liczącej sto lat, nieefektywnej kopalni.

Początkowo zakład miał produkować około 50 tys. ton miedzi, a później nawet 135 tys. ton metalu. To oznaczałoby produkcję na poziomie około 20 proc. tej, jaką ma nasz KGHM. Jednak wśród firm produkujących miedź rodzimą (nie pochodząca ze złomu) w Europie, Zijin umocniłby swoją pozycję.

Wiele jednak wskazuje, że kopalnia może znacznie urosnąć. Jak przyznają Chińczycy, zakład przerósł oczekiwania właściciela. Od początku było wiadomo, że złoże - jak na tego typu - ma wyjątkowo dużą ilość miedzi w skałach. Do tego doszedł bonus w postaci większej niż początkowo szacowano ilości złota.

To właśnie kopalnia Cukaru Peki ma odpowiadać za skokowy wzrost produkcji tego metalu przez chińska firmę. Choć część analityków chińskie dane uważa za mało wiarygodne.

Zijin z kopalni jest jednak tak zadowolony, że planuje zwiększyć jej produkcje. Ma na ten cel przeznaczyć nawet 3,8 mld dol. Kluczem będzie wywiercenie nowych szybów, z których najgłębszy ma sięgnąć nawet dwóch kilometrów w głąb złoża. Dla porównania, nasz najgłębszy szyb, zlokalizowany w KGHM GG1 ma głębokość 1348 metrów.

Jak podają Chińczycy pod obecnie eksploatowanym złożem - do głębokości 460 metrów), znajduje się dużo większe, zawierające nawet 2,2 miliona ton miedzi. I właśnie do niego Chińczycy chcieliby się dobrać.

Zanim do tego dojdzie minie jednak sporo czasu. Obecne zasoby powinny wystarczyć do 2034 roku. Potem rozpoczęłaby się eksploatacja głębszego złoża. Jednak jego udostępnienie, ze względu na głębokość, powinno mieć miejsce wcześniej, a prace powinny rozpocząć się już teraz.

Tyle, że sama kopalnia wciąż budzi kontrowersje. Najważniejszymi są kwestie ekologiczne. Co prawda, Chińczycy deklarują spore w tej dziedzinie inwestycje, ale jak wskazują organizacje ekologiczne, kluczem będzie się wywiązanie z nich przez Zijin Mining.

Chińskiej firmie pilnie przyglądają się także władze w Bukareszcie i Sofii. Ewentualne problemy ekologiczne w kopalni mogłyby skutkować zanieczyszczeniem rzeki Peku będącej dopływem Dunaju. Jak tłumaczą Sofia i Bukareszt, każdy problem w Serbii koniec końców odbiłby się dolnym odcinku Dunaju.

Produkcja ze złoża Timok ma także wymiar polityczny. Ze względu na obawy sąsiadów co do bezpieczeństwa zakładu, kopalnią zainteresowała się Komisja Europejska. Jak zauważają specjaliści, ewentualne niewypełnienie przez Zijin norm środowiskowych mogłoby wywołać problemy przy ewentualnym akcesie Serbii do Unii Europejskiej.

Jednak nacjonalistyczne ugrupowania w Belgradzie uważają, że Serbia ma prawo rozwijać górnictwo i tworzyć nowe miejsca pracy.

Zijin ma w Serbii dwa zakłady, z których jeden produkuje katody miedziane, złoto, kwas siarkowy i srebro w zakładach będących współwłasnością rządu. Drugi - Serbia Zijin Mining - jest operatorem kopalni Cukaru Peki, eksportuje koncentraty miedzi do Kanady, Hiszpanii, Bułgarii, Chin i Korei.