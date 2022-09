Narasta niepokój o przyszłość największej huty w Polsce

ArcelorMittal poinformował o wygaszeniu kilku wielkich pieców w Europie. Dziś lub jutro spodziewane są kolejne zamknięcia. Jest duże prawdopodobieństwo, że obejmą także Dąbrowę Górniczą. Powodem jest niewielki popyt i wysokie ceny energii oraz praw do emisji CO2.

Spodziewany dziś lub jutro kolejny komunikat ArcelorMittal o ograniczaniu produkcji tym razem może obejmować także „hutę w Europie Wschodniej”.

Przestój może dotyczyć jednego z dwóch czynnych wciąż pieców huty w Dąbrowie Górniczej. Tej informacji nie udało nam się potwierdzić w ArcelorMittal Poland.

ArcelorMittal musi wygasić także instalację bezpośredniej redukcji, która konsumuje duże ilości gazu ziemnego, a ten ma być w Niemczech znacznie droższy i limitowany.

Europejskie hutnictwo jest w bardzo trudnej sytuacji – nałożyły się na siebie niski popyt oraz bardzo wysokie koszty energii i jej nośników. ArcelorMittal, które już wcześniej informowało o gaszeniu pieców i skracaniu czasu pracy walcowni zdecydowało o kolejnych wyłączeniach. Według nieoficjalnych informacji koncern będzie nadal ograniczał produkcję. Kolejny komunikat jest spodziewany dziś lub jutro i tym razem może obejmować także „hutę w Europie Wschodniej”.

Jeżeli tak się stanie to prawdopodobieństwo, że Dąbrowa Górnicza pozostanie na jednym piecu jest bardzo duże. W Europie wschodniej koncern ma huty w Krzywym Rogu i Dąbrowie Górniczej. Według podziału funkcjonującego w ArcelorMittal do Europy Wschodniej zalicza się także niemieckie Eisenhüttenstadt – zakład znajduje się w byłej NRD i jest przystosowany do surowców z Rosji i Ukrainy.

Huta ArcelorMittal w Krzywym Rogu może stanąć w każdej chwili

Krzywy Róg nie pracuje na pełnych obrotach, ze względu na problemy i zniszczenia wywołane przez napaść Rosji na Ukrainę. Huta znajduje się w niezbyt dużej odległości od linii frontu. Według Mauro Longobardo, prezesa AMKR wielkim problemem jest logistyka, zarówno dostaw surowców, jak i eksportu stali. – Zrobiliśmy co mogliśmy, ale nie ma metalurgii na Ukrainie bez portów – miał powiedzieć załodze. Czarnomorskie porty Ukrainy wciąż są zablokowane.

W hucie pracuje jeden z czterech pieców, która dostawcza stal przedsiębiorstwom ukraińskim. Eksport jest nieopłacalny, bo transport koleją przez Polskę to, według MetalUkraine dodatkowe 100 – 130 dolarów za tonę. Longobardo miał powiedzieć pracownikom, że jeżeli nie uda się w najbliższym czasie odblokować portów albo ceny na światowych rynkach nie wzrosną na tyle, by opłacało się eksportować koleją, huta może być zmuszona do zaprzestania produkcji. Niestety, chwilowo nie zapowiada się na to, żeby którykolwiek z tych warunków mógł zostać spełniony.

Eisenhüttenstadt takich problemów nie ma, ale już wcześniej wprowadzono tam ograniczenia w produkcji, wynikające ze słabego popytu. Tamtejszy wielki piec nr 5 był wyłączony od maja do lipca ze względu na prace serwisowe.

Huta w Dąbrowie Górniczej także jest mocno zagrożona wygaszeniem pieca

Jest więc znaczne prawdopodobieństwo, że tym razem przestój może dotyczyć jednego z dwóch czynnych wciąż pieców huty w Dąbrowie Górniczej. Tej informacji nie udało nam się potwierdzić w ArcelorMittal Poland, ale tam także zdają sobie sprawę, że zagrożenie wygaszeniem pieca jest realne. Trzeba czekać na ewentualny komunikat.

W ubiegłym tygodniu koncern poinformował, że w końcu września wygasi dwa wielkie piece – w Dunkierce i w Bremie. Pierwszy ma moc 1,8 mln ton rocznie, a drugi 1,2 mln ton. W przypadku Dunkierki to już drugi gaszony w tym roku piec. Pierwszy był nieco mniejszy, na 1,4 mln ton. Co prawda piec w Dunkierce ma być wyłączony „do remontu”, ale wyłączony w tym samym celu piec elektryczny w hiszpańskim Sestao już dawno powinien wrócić do pracy, a nadal pozostaje zimny i nie ma informacji o planach przywrócenia produkcji. – Nie możemy przewidzieć, kiedy piec wróci do pracy. Będzie to zależeć przede wszystkim od warunków rynkowych – poinformowała spółka.

Zamiast tego Hindusi zdecydowali o wygaszeniu w końcu września wielkiego pieca A w zakładach Asturias w Gijon. Wyłączenie ma być czasowe, ale daty restartu nie podano.

Bezpośrednia redukcja gazem także zostaje zredukowana do zera

Ofiarą zbyt wysokich cen energii padła także instalacja bezpośredniej redukcji w Hamburgu. To najnowocześniejszy zakład, w którym surówką z rudy żelaza produkuje się bez koksu – zastępuje go gaz ziemny, a w przyszłości ma to przejąć wodór i wówczas produkcja stali będzie się odbywała bez emisji CO2. Taka ma być przyszłość hutnictwa surowcowego, więc niemiecki zakład był dumą koncernu i kamieniem milowym w drodze do stali bez emisji CO2.

Na razie jednak do bezpośredniej redukcji potrzeba gazu ziemnego, a jego dostępność jesienią będzie w Niemczech ograniczona. Poza tym, od października odbiorcy końcowi w tym kraju będą ponosili dodatkową opłatę za gaz ziemny, w wysokości 2,419 centów za kilowatogodzinę, co ma wspomóc spółki gazowe, które dostawy z Rosji muszą zastąpić bardziej kosztownymi źródłami alternatywnymi. ArcelorMittal podjął więc decyzję o wyłączeniu instalacji bezpośredniej redukcji od czwartego kwartału tego roku.

Problemy branż energochłonnych były tematem niedawnej dyskusji w cyklu "Moc Opinii" na Kanale Gospodarczym WNP.PL w serwisie YouTube.