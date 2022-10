Nastał złoty czas dla spawaczy

Technologie stosowane w spawalnictwie osiągnęły w ostatnich latach wysoki poziom zaawansowania. Wyśrubowane normy przed spawalnikami stawia zbrojeniówka. Teraz ich praca jest wyjątkowo cenna.

W produktach przygotowywanych dla wojska najistotniejsza z punktu widzenia spawania jest jakość wykonanych złączy i możliwości ich naprawy.

- Instytut bardzo mocno angażuje się w kształcenie personelu spawalniczego i to każdego szczebla - mówi Adam Pietras, dyrektor Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.



Nowoczesne spawalnictwo i inne pokrewne procesy są nieodzowne w wielu branżach nowoczesnego przemysłu – często decydują o jakości i konkurencyjności finalnego produktu.

– Rozwój przemysłu zbrojeniowego wiąże się z materiałami nowego typu. Te materiały są użyteczne z punktu widzenia militarnego, ale są wyjątkowo trudno spawalne. Rozwijamy badawczo odpowiednie metody. Staramy się wypracować takie technologie, by powstałe złącza spełniały wyśrubowane normy. To jest zarówno problem technologiczny, jak i kwalifikacji personelu – mówi Adam Pietras, dyrektor Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Procesy spawania, napawania, zgrzewania, cięcia czy obróbki cieplnej gwarantują precyzję, są efektywne, bezpieczniejsze i w mniejszym stopniu ingerują w środowisko. Coraz częściej są częścią procesów automatyzacji i robotyzacji produkcji.

- Dlatego w urządzeniach stosuje się bardzo nowoczesne metody: spawania laserowego, wiązką elektronów albo nowoczesne systemy hybrydowego spawania, które są najbardziej wydajne - wyjaśnia Pietras.

Dyrektor Pietras przekonuje, że Polska dysponuje dobrymi specjalistami w tym zakresie.

- Instytut bardzo mocno angażuje się w kształcenie personelu spawalniczego i to każdego szczebla. Równie ważny jest dobór technologii, co ważny jest odpowiedni dobór wykwalifikowanego pracownika do danego typu maszyny - precyzuje.