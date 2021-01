Nasza droga stal. Czy czeka nas przegrzanie rynku?

W początek nowego roku weszliśmy z wysokim poziomem cen. To wynik wysokich cen surowców, a także mniejszej produkcji, spowodowanej m.in. wyłączeniem części pieców w czasie pierwszego lockdownu. Efekt? Zdaniem części obserwatorów może to doprowadzić do przegrzania rynku.

Ceny stali mogą być o jedną trzecią wyższe od ubiegłorocznych.

Część europejskich hut wyprzedała już swą produkcję na cały pierwszy kwartał.

Dalsze zwiększanie cen może spowodować wzrost importu.