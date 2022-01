Navantia z rekordem. Hiszpańska stocznia nie poddała się pandemii i drożyźnie

Dział remontów hiszpańskiej spółki stoczniowej Navantia w 2021 r. wykonał naprawy ponad pięćdziesięciu statków, z czego 18 to duże jednostki wycieczkowe – podaje „Diario de Cadiz". Navantia została zakwalifikowana w programie Miecznik.

Pandemia spowolniła naprawy

W styczniu 2021 roku Stany Zjednoczone przedłużyły kontrakt na konserwację okrętów marynarki wojennej USA, rozmieszczonych w hiszpańskiej bazie Naval Station Rota, w tym niszczycieli rakietowych typu Arleigh Burke. Kontrakt, który jest przedłużeniem poprzedniego, podpisanego w 2013 roku, będzie obowiązywał do stycznia 2028 roku i wygeneruje tysiąc miejsc pracy rocznie. Jeżeli kontrakt zostanie w pełni zrealizowany, przyniesie hiszpańskiej spółce 822 mln euro.



Dla Navantii była to bardzo dobra wiadomość po tym, jak w efekcie wybuchu pandemii, spadły zlecenia na naprawy statków wycieczkowych. Nawet spółki, które zdecydowały się wprowadzić swoje jednostki do doków hiszpańskiej spółki, decydowały o przeprowadzeniu skromniejszych prac niż planowały przed pandemią.

Tak było na przykład z Allure of the Seas amerykańskiego armatora Royal Caribbean International, który przebudowę ograniczył do prac konserwacyjnych.



Na początku kwietnia Navantia i Royal Caribbean ogłosiły remonty czterech statków wycieczkowych: Harmony of the Seas, Jewel of the Seas, Symphony of the Seas, a także Liberty of the Seas – największego na świecie statku pasażerskiego.



We wrześniu ubiegłego roku w dokach spółki w Kadyksie i Puerto Real w tym samym czasie naprawiano osiem statków wycieczkowych.

Akcent na wycieczkowce