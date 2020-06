Nie ma chętnych na ISD Huty Częstochowa

Do środowego ( 3 czerwca) przetargu na sprzedaż ISD Huty Częstochowa w upadłości nie wpłynęła żadna oferta – podał częstochowski sąd. Dotychczasowy dzierżawca zakładu złożył wniosek o jego zakup z wolnej ręki. Syndyk huty zawnioskował do sądu o zatwierdzenie warunków kolejnego przetargu.

Jak przekazał w środowej informacji rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz, tego dnia w sądzie odbył się przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa.

"Sędzia komisarz poinformowała, że do Sądu Rejonowego w Częstochowie nie wpłynęła żadna oferta zakupu. Syndyk również poinformował, że do jego biura także nie wpłynęła żadna oferta, a na rachunek bankowy do chwili rozpoczęcia posiedzenia nie wpłynęło żadne wadium" - podał sędzia Bogacz.

Wskazał, że w czasie posiedzenia przedstawiciel dzierżawcy zadeklarował w jego imieniu wolę zakupu Huty Częstochowa z wolnej ręki, po wyrażeniu na to zgody rady wierzycieli. Bezpośrednio po posiedzeniu syndyk huty złożył wniosek do sędziego komisarza o zatwierdzenie warunków kolejnego przetargu. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść do piątku.

O zatwierdzeniu warunków środowego przetargu częstochowski sąd informował na początku kwietnia br. Cena wywoławcza wyniosła 250 mln zł netto. Prawo pierwokupu miał dotychczasowy dzierżawca, spółka Sunningwell International Polska. Oferty można było składać do 29 maja. Przedsiębiorstwo było sprzedawane zgodnie z opisem i oszacowaniem według stanu na 3 września 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było 10-procentowe wadium.

Postanowienie ws. upadłości likwidacyjnej ISD Huty Częstochowa z początku września ub. roku stało się prawomocne w połowie listopada. Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej w drugiej połowie września syndyk przedsiębiorstwa podpisał ze spółką Sunningwell International Polska umowę dzierżawy majątku ISD Huty Częstochowa - na 12 miesięcy, z prawem pierwokupu zakładu.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca ub. roku. 4 września częstochowski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki ISD Huty Częstochowa, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z zastosowaniem pre-pack (na rzecz Sunningwell International Polska lub Corween Investments).

Sąd wyjaśniał wówczas m.in., że nie mógł zatwierdzić pre-packu na rzecz Corween Investments, ponieważ - wbrew procedurze - nie jest ona jej wierzycielem; nie posiadała też jeszcze uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację.

Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej sąd wyjaśniał m.in., że to rozwiązanie umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy.

Biorąc pod uwagę potrzebę niezwłocznego uruchomienia produkcji w ISD Hucie Częstochowa przed zimą, 9 września br. sąd wysłuchał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku huty - oferty przedstawiły Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska - a następnie wyraził zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa, powierzając wybór dzierżawcy syndykowi.

Przed wyborem dzierżawcy poprzedni syndyk ISD Huty Częstochowa złożył do sądu wniosek o jego odwołanie - ze względów zdrowotnych. Następnie sąd powołał nowego syndyka, który 19 września br. podpisał z Sunningwell International Polska umowę dzierżawy przedsiębiorstwa - na 12 miesięcy, z prawem pierwokupu zakładu.

Następnie syndyk ISD Huty Częstochowa wypłacił pracownikom zaległe wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia do 19 września br., korzystając m.in. z pożyczki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wynagrodzenia od 20 września wypłacał już dzierżawca majątku huty.

Według związków zawodowych podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa stał się brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Właściciel, czyli Związek Przemysłowy Donbasu (ISD), informował związki, że nie ma odpowiednich środków.

Przedstawiciele spółki Sunningwell International Polska w wypowiedziach medialnych deklarowali ponad 25-letnią działalność na rynku stali i doświadczenia inwestycyjne m.in. w Rosji oraz Chinach.