Nie ma co liczyć na większe spadki cen stali

W ostatnim czasie na rynku wyrobów stalowych oraz rynku złomu obserwowaliśmy korektę cen. Wydaje się, że przed nami czas cenowej stabilizacji... Wysokie ceny energii elektrycznej i paliw powodują jednak, że na tym rynku nie należy oczekiwać jakichś znaczących spadków cen.

W ostatnim czasie stal "oddała" większość wzrostów i obecnie ceny produktów stalowych są niewiele powyżej poziomów sprzed konfliktu na Ukrainie.

Do korekty cen stali przyczynił się gorszy obraz globalnej gospodarki.

Tę korektę wymusiły również wysokie zapasy, jakie zgromadzili dystrybutorzy.

- Ostatnio na rynku wyrobów hutniczych mieliśmy do czynienia z korektą cen - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes spółki Cognor. - Przykładowo: cena prętów zbrojeniowych spadła z poziomu 5800-6000 zł do około 4200-4500 zł za tonę. Z kolei w przypadku blach gorącowalcowanych w kręgach HRC te ceny obniżyły się do poziomu około 4,5 tys. zł. Sądzę, że na rynku nastąpi stabilizacja cen i że dalszej korekty nie będzie. Chociażby z uwagi na wysokie ceny prądu czy paliw - dodaje Przemysław Sztuczkowski.

Jednocześnie wskazuje, że popyt jest na normalnym poziomie, zatem nie powinno dochodzić do znaczących wahnięć na rynku. Te ostatnie korekty były wymuszone wysokimi zapasami, jakie zgromadzili dystrybutorzy.

- Jeżeli natomiast chodzi o ceny złomu, to obecnie za tonę złomu trzeba zapłacić około 1500 zł. Ostatnio nastąpił spadek ceny o około 530 zł na tonie - podkreśla Przemysław Sztuczkowski. - Tutaj również należy oczekiwać stabilizacji cen. Nie sądzę, żeby miał miejsce jakiś "pik cenowy"; jeżeli już, to raczej po wakacjach, we wrześniu. Generalnie rzecz biorąc: wysokie ceny energii elektrycznej i paliw powodują, że na rynku wyrobów stalowych nie będzie znaczących spadków cen. Po prostu - tanio już było - podsumowuje Przemysław Sztuczkowski.

Po korekcie stabilizacja cen

- W Europie jesteśmy już raczej przy końcu spadków cen stali - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Antoni Chęciński, analityk mBanku. - Ceny stali skokowo wzrosły - z uwagi na problemy z jej podażą z kierunku wschodniego i niepewnością o jej dostępność w przyszłości. W ostatnim czasie stal "oddała" jednak większość wzrostów i obecnie ceny produktów stalowych są niewiele powyżej poziomów sprzed konfliktu na Ukrainie. Do spadków stali przyczynił się głównie gorszy obraz globalnej gospodarki.

Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to kosztuje on teraz w granicach 350-370 dolarów za tonę, zatem to nadal wysoka cena, która pozwoli osiągać Jastrzębskiej Spółce Węglowej dobre wyniki.

- Ostatnio mieliśmy do czynienia z pewną korektą cen wyrobów stalowych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Krystian Brymora, dyrektor Wydziału Analiz Domu Maklerskiego BDM. - Jednak ceny stali i tak są na wyższym poziomie niż były przed wybuchem wojny w Ukrainie. Jeżeli natomiast chodzi o ceny koksu, to kształtują się dziś one na poziomie około 600 dolarów za tonę.