Niecierpliwi Szwedzi, nerwowi Niemcy. Motoryzacja nie może się doczekać zielonej stali

Motoryzacyjne koncerny wchodzą w kolejne wspólne inicjatywy z producentami stali, by przyspieszyć produkcję „zielonej stali”. Uzyskanie stali produkowanej przy pomocy wodoru, bez emisji CO2, może im pomóc zmniejszyć ślad węglowy produkcji aut co najmniej o jedną trzecią.

Wodór motorem obniżania śladu węglowego

W roku 2026 pierwsze nadwozia ze stali uzyskanej bez wykorzystania paliw kopalnych mają zyskać samochody Volvo. W czerwcu tego roku szwedzka marka podpisała umowę z firmą SSAB, wchodząc do inicjatywy Hybrit. To stworzona przez hutniczą firmę SSAB, koncern energetyczny Vattenfall i producenta rudy żelaza LKAB inicjatywa współpracy nad zastąpieniem koksu wodorem w produkcji stali.Czytaj także: Northvolt i Scania wchodzą w produkcję stali z wodoru Koncerny nie podały, ile ta umowa będzie kosztowała Volvo, jaki będzie wkład tej firmy do projektu, ale Volvo zapewniło sobie w ten sposób dostawy „zielonej stali”, kiedy ta tylko pojawi się ona na rynku. Wspomniany rok 2026 to planowany początek masowej produkcji tej stali, ale w ramach umowy Volvo może już wcześniej uzyskiwać stal z pilotażowej instalacji Hybrit w szwedzkiej hucie Lulea i wykorzystywać ją w przygotowywaniu prototypów i pojazdów testowych.Volvo ocenia, że emisje związane z produkcją wykorzystywanej w ich pojazdach stali stanowią 35 proc. ich śladu węglowego w przypadku samochodów spalinowych i 20 proc. przy autach elektrycznych.Hutnicze koncerny podkreślają, że przejście na wodór znacznie odbije się na całkowitej emisji krajów, w których wytwarzają stal. Przypomnijmy, że hutnictwo jest odpowiedzialne za 7 proc. globalnych emisji CO2. SSAB twierdzi, że Hybrit pozwoli obniżyć emisje Szwecji o 10 proc., a Finlandii o 7 proc. Salzgitter podaje, że przejście na wodór obniży emisje koncernu o 95 proc., a całych Niemiec o 1 proc.