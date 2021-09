Niegdyś zbędny, teraz poszukiwany. Bez tego metalu elektromobilność nie ma szans

Kiedyś uznawany za bezwartościowy. Teraz zaczyna go brakować. Specjaliści głowią się, jak zwiększyć podaż kobaltu, metalu kluczowego dla elektromobilności.

Jedyne wyjście – odzysk

Nic więc dziwnego, że do zagospodarowania dostępnych złóż metalu trzeba podejść systemowo. W innym przypadku cena kobaltu będzie szybko rosła. Obecnie za tonę metalu trzeba zapłacić około 51 tys. dolarów. Co prawda trzy lata temu było to około 95 tys., ale po gwałtownym spadku ceny metalu ponownie rosną, a perspektywy dla niego są dobre.Analitycy BoFA są przekonani, że jako alternatywne źródło dostaw kobaltu posłuży recykling. Obecnie według analityków banku temu procesowi poddawana jest około połowa akumulatorów. By rynek był zrównoważony – to znaczy zapotrzebowanie pokrywała rosnąca produkcja górnicza (tempo wzrostu jest jednak zbyt małe) – należy rozbudować system recyklingu zużytych akumulatorów do poziomu 93 proc.Jeżeli udałoby się to zrobić, to metalu by nie zabrakło, a dodatkowo przyniosłoby to korzyści środowisku naturalnemu. Czy jednak to jest w ogóle możliwe? Specjaliści wskazują, że tak. Jako przykład dają inny metal, który w ogromnej części wraca do obiegu. Jest nim aluminium.W przypadku kobaltu powinno być nawet łatwiej, bo ze względu na specyfikę zastosowań użytkowników metalu jest znacznie mniej i odbiór zużytych akumulatorów stosunkowo łatwo zorganizować.