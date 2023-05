Niekorzystna sytuacja na rynku zjadła zyski Bowimu

Przychody Bowimu w pierwszym kwartale tego roku zmniejszyły się o niemal 10 proc. Znacznie bardziej spadły zyski. Grupa zaznacza, że to wynik niekorzystnej sytuacji rynkowej, gdzie spadek cen towarzyszył osłabieniu popytu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Bowim w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 585,598 mln zł, co oznacza spadek o 9,3 proc.

Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadł o 82 proc., do 13,082 m ln zł.

Zysk netto natomiast spadł nawet o 94,6 proc., do 2,5034 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Bowim w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 585,598 mln zł, co oznacza spadek o 9,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Według komunikatu Bowimu wpływ na ten spadek miały: spadek o 15,3 proc. (do 95,734 mln zł) wpływów ze sprzedaży produktów, o 8 proc. ze sprzedaży towarów i materiałów (do 489,267 mln zł), a o 8,2 proc. wpływów ze sprzedaży usług (do 596 000 zł).

Pozostałe skonsolidowane przychody operacyjne 639 000 zł, co oznacza spadek o 64,0 proc. W ujęciu skonsolidowanym przychody z działalności operacyjnej wyniosły 586,237 mln zł. To spadek o 9,4 proc. w ujęciu rocznym. Skonsolidowane przychody finansowe wzrosły z poziomu straty w wysokości 45 000 zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 2,367 mln zł obecnie.

Osłabiony popyt nałożył się na niskie ceny stali na rynku

Bowim zaznacza, że „pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej spowodowanej osłabieniem strony popytowej na rynku wyrobów stalowych wypracował wzrost sprzedaży liczonej w tonach o odpowiednio 5,0 proc. i 5,1 proc., co było rezultatem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii zakupowo-sprzedażowej, utrzymaniem udziałów w rynku oraz właściwego wykorzystania zmieniającej się sytuacji rynkowej. Niemiej jednak spadek cen na wyroby stalowe wpłynął niekorzystnie na wysokość osiągniętych przez Emitenta i Grupę Emitenta poziom przychodów”.

Bowim zaznacza spadek kosztów, ale był on minimalny – w skali grupy o 0,1 proc. W swoim komunikacie grupa podkreśla, że trudno jest porównywać pierwsze kwartały tego i ubiegłego roku z uwagi na jego nietypowość zwłaszcza pod względem rekordowych cen i rosnącego popytu. „Od wybuchu wojny w Ukrainie do końca pierwszego kwartału 2022 roku stal gwałtownie drożała, a następnie nastąpił trwający po dziś dzień okres wielomiesięcznej korekty. Ceny dopiero pod koniec ubiegłego roku wróciły do wartości notowanych przed wojną i chwilowo stabilizując się na podobnych, niskich poziomach utrzymywały się przez większość pierwszego kwartału 2023 roku, kontynuując spadki w ostatnich tygodniach” – czytamy w komunikacie grupy.

Niskie wyniki grupy odzwierciedlają sytuację w europejskim hutnictwie

Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadł o 82 proc., do 13,082 m ln zł. Zysk netto natomiast spadł nawet o 94,6 proc., do 2,5034 mln zł.

Bowim podkreśla, że wyniki w pierwszym kwartale 2023 roku „odzwierciedlają niepewną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazło się europejskie hutnictwo”. Grupa przytacza przy tym prognozy Eurofer, które wskazują, że „popyt na stal w Unii Europejskiej w 2023 roku utrzyma się na niskim poziomie, na co wpływ mają tocząca się wojna w Ukrainie, wysoka inflacja oraz niepewna sytuacja energetyczna, natomiast zdecydowane odbicie powinno pojawić się dopiero w 2024 roku.

Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Oferuje szeroki asortyment wyrobów ze stali, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu.

Siedziba spółki znajduje się w Sosnowcu, jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.