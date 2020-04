Niemal optymalny rok Odlewni Polskich

Poprzedni rok był dobry dla spółki i można by było go uznać za optymalny, gdyby nie znaczne osłabienie koniunktury w ostatnim kwartale i związany z tym spadek zamówień – napisał w liście do akcjonariuszy Zbigniew Ronduda, prezes Odlewni Polskich. Po raz pierwszy w swojej historii odlewnie przekroczyły 200 mln zł przychodu.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 200,102 mln zł.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniósł 34,376 mln zł.

Zysk netto sięgnął 18,836 mln zł.