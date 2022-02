Niemcy odpuścili, a oni nie. Alumetal skorzystał na skróceniu łańcuchów dostaw

Rok 2020 pokazał mocne uzależnienie rynku europejskiego od dostaw z Chin. Nastąpił zwrot w stronę producentów lokalnych, tymczasem część naszych konkurentów zdecydowała się trwale wyłączyć moce produkcyjne, pozostawiając dla nas większy kawałek rynku - mówi Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu. W 2021 roku w niektórych segmentach firma wykonała trzyletni plan rozwoju . Alumetal zaczął sprzedawać aluminium nawet do Chin.

Strategia rozwoju ogłoszona w 2018 zakłada sprzedaż w 2022 roku na poziomie 250 tys. ton. Nasze plany na ten rok zakładają zauważalne przekroczenie tego poziomu.W IV kwartale 2022 roku zakończymy inwestycję strategiczną w obszarze automatycznego sortowania surowców złomowych w Nowej Soli, która pozwoli nam poprawić efektywność naszego działania w obszarze metal management.W tym roku kończy się nasza aktualna strategia rozwoju i będziemy pracować nad nowym planem, ze szczegółami w tym zakresie wrócimy w stosownym czasie.- Rok 2020 pokazał mocne uzależnienie rynku europejskiego od dostaw z Chin i dlatego nastąpił zwrot w stronę producentów lokalnych. W tym okresie nasze stopy wstępne, a także drut aluminiowy zyskały bardzo wielu nowych klientów. W 2021 roku zrealizowaliśmy wzrost sprzedaży wcześniej zaplanowany na trzy lata. Odbiorcy, którzy przyszli do nas w roku 2020 nadal z nami są, pojawiają się kolejni – co pokazuje, że dostawcy z Europy zyskują na znaczeniu. Paradoksalnie, w ubiegłym roku zaprawy i stopy wstępne zaczęły u nas kupować także firmy z Chin.- Chiny mają strukturalny deficyt surowców, których potrzebują do produkcji wyrobów eksportowanych na cały świat. Dlatego są dużym importerem złomów aluminiowych z Europy.W ostatnich 2 latach mocno podniosły przy tym wymagania co do ilości zanieczyszczeń w dostarczanych materiałach i tamtejszy rynek przestał się ilościowo bilansować. Dostawcy surowców do chińskiego przemysłu nie są gotowi na spełnienie tak wysokich wymagań i dostarczanie tak dużych wolumenów jak poprzednio, ale w wyższej jakości.Czytaj także: Chiny uwalniają rezerwy metali, by obniżyć ceny To spowodowało dziurę na rynku, która już w roku 2020 została wypełniona stopami odlewniczymi wytwarzanymi w Europie. Włochy, drugi pod względem wielkości produkcji stopów rynek w UE, wyeksportował rekordowe ilości na rynek azjatycki. W ubiegłym roku ten kierunek zaczął być atrakcyjny także dla Alumetalu i nie był to jednorazowy przypadek, ale nawiązanie regularnej współpracy, która według mnie jest rozwojowa i będzie trwała.- Na razie zbyt wcześnie o tym mówić, bo nad strategią będziemy pracować w 2022 roku. Na pewno chcemy postawić na zrównoważony wzrost, nadal zwiększać sprzedaż, poprawiać efektywność działania i wypracowywać zyski, z których będziemy mogli wypłacać solidną dywidendę. W ostatnich latach sporo inwestowaliśmy.Rozbudowaliśmy zakład produkcji stopów wstępnych w Gorzycach i zmodernizowaliśmy zakład w Kętach. W najbliższych latach powinniśmy czerpać spore korzyści z tych przedsięwzięć. Dodatkowo rozbudowa wydziału automatycznego przygotowania surowców złomowych w Nowej Soli pozwoli nam na dalszy rozwój w zakresie metal management i da kolejną możliwość poprawiania wyników. Ten projekt ma być zakończony do końca tego roku i w 2023 zacznie działać.