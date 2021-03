Niepokój w Walcowni Batory. Co prześladuje blachy grube?

Związkowcy Sierpnia 80 wystąpili do zarządu Węglokoksu o podjęcie rozmów dotyczących Walcowni Blach Grubych Batory. Twierdzą, że zakładowi znowu grozi zamknięcie i to w bardzo szybkim terminie. Jeżeli zarząd nie odpowie do poniedziałku, związki rozpoczną akcję protestacyjną. Węglokoks odpowiada, że nie ma planów likwidacji firmy.

Walcownia Blach Grubych Batory jest w portfolio Węglokoksu od 2017 roku.

Po upadku poprzedniego właściciela, HW Pietrzak Holding, zakład nigdy już nie wrócił do pełni mocy produkcyjnych.

Popyt na polskim rynku blach grubych jest w większości zaspokajany przez import.