Niewolnictwo, Kongo i wielke kontrowersje wokół kobaltu. A w tle Chińczycy

To metal niezbędny w nowoczesnej gospodarce, ale jego produkcja budzi olbrzymie kontrowersje. Z kobaltem wiąże się neokolonializm, etyka biznesu i... budowa toalety.

Kobalt, znakomity materiał do budowy katod w bateriach, jest obecnie bardzo poszukiwanym metalem. Popyt na ten pierwiastek napędza rosnąca popularność mobilnego zasilania elektrycznego.

Światowym potentatem w produkcji tego metalu jest Demokratyczna Republika Konga. W jednym kraju zlokalizowane prawie połowę światowych zasobów tego pierwiastka.

Wątpliwości etyczne co do produkcji w Kongo skłaniają do poszukiwań złóż w innych rejonach świata.

Najpierw przedstawmy naszego bohatera. Odkryty w pierwszej połowie XVIII wieku, przez wiele lat kobalt uchodził za ciekawostkę przyrodniczą. Dopiero w XX wieku zaczęto go wykorzystywać jako dodatek do stopów. W XXI wieku stał się prawdziwym hitem.

Otóż doskonale nadaje się do budowy katod. A ponieważ obecna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na wysokowydajnych bateriach, zapotrzebowanie na kobalt szybko rośnie.

Wielkie bogactwo z bardzo biednego afrykańskiego kraju. Dostępne dla nielicznych

Z metalem tym jest jednak jeden problem. Podobnie jak w przypadku wielu innych surowców złoża rud tego metalu rozrzucone są bardzo nierównomiernie. Królestwem kobaltu jest Kongo, drugi co do wielkości kraj Afryki i zarazem jeden z najbiedniejszych. Pomimo wielkich zasobów surowcowych, PKB na głowę mieszkańca w tym roku ma tu wynieść około 669 dol. O ubóstwie tego kraju niech świadczy to, że według Banku Światowego w 2018 roku trzy czwarte obywateli Demokratycznej Republiki Konga żyje za mniej niż dwa dolary dziennie.

A przecież Kongo to kraj zasobny w złoża metali, nie tylko kobaltu. W przypadku tego ostatniego jednak rola afrykańskiego państwa jest przeogromna. Według amerykańskich służb geologicznych złoża kobaltu w Kongo szacowane są na 3,5 mln ton metrycznych. To aż 49 proc. światowych zasobów tego metalu. Obecnie aż 70 proc. wydobywanego na świecie kobaltu pochodzi z Konga. Rocznie kraj ten bowiem produkuje około 100 tys. ton metalu.

Społeczeństwo coraz bardziej niezadowolone, bo Kongo ma niewielki udział w swoim bogactwie

Problem w tym, że z kobaltowego bogactwa dla ludności Konga wynika niewiele dobrego. Eksploatacją złóż zajmują się wielkie korporacje, które surowiec sprzedają odbiorcom na całym świecie. Lokalna ludność - w najszczęśliwszym przypadku - może liczyć na zatrudnienie w którejś z kopalń.

Co gorsza, aż 80 proc. z podmiotów wydobywających i sprzedających kongijski kobalt to firmy chińskie. Chińczycy byli początkowo traktowani w Kongo niemal jak wyzwoliciele. Dla zdobycia koncesji chińskie spółki zobowiązywały się bowiem do wielu inwestycji w infrastrukturę czy szkolnictwo. Jednak teraz produkcji kobaltu przez nich towarzyszą coraz większe kontrowersje i społeczne niezadowolenia.

Rząd Kongo prowadzi obecnie szeroko zakrojony audyt chińskich inwestycji. Być może jego finalnym efektem będzie wyrzucenie chińskich firm z Konga. Na razie padają zarzuty o powszechną korupcję, nieprzestrzeganie jakichkolwiek przepisów BHP czy w końcu fałszowanie wyników produkcji, by zmniejszyć podatki.

Jako sztandarowy przykład działalności Chińczyków jest podawana kopalnia Tenke Fungurume – drugi co do wielkości dostawca kobaltu na świecie. Koncern China Molibdenum miał tam według lokalnej firmy wydobywczej Gecamines zaniżać ilość wyprodukowanego kobaltu.

Pod adresem Chińczyków wysuwane są bardzo ostre zarzuty aż po najgorsze tym rejonie świata skojarzenia z kolonialnym wyzyskiem. Chińskie inwestycje porównywane są z działaniami sprzed ponad 120 lat, kiedy to Kongo było prywatną własnością króla Belgii Leopolda II. Tamte realia były tłem "Jądra ciemności" Josepha Conrada.

Chmury nad chińskimi inwestycjami są coraz ciemniejsze. Wśród Kongijczyków powszechne jest oczekiwanie, że China Molibdenum wraz z innymi dużymi chińskimi firmami wydobywczymi będzie powoli prawnie zobowiązane do wycofania się z zarządzania kopalniami kobaltu w DRK.

Kobaltowa gorączka – efektem są tragedie, krzywda dzieci i sprzeciw społeczny

Z produkcją kobaltu w Kongo wiąże się jeszcze jeden problem. Pewien odsetek metalu (brakuje wiarygodnych informacji, jak duży) produkowany jest w czymś, co odpowiadałoby naszym biedaszybom. Często siłą roboczą są w nich dzieci pracujące w wąskich wykutych w skałach chodnikach.

Kobalt stal się więc tematem narodowej kongijskiej dysputy, jako metal, który może zagwarantować krajowi i jego mieszkańcom bogactwo. Powszechnie znana jest historia mężczyzny z Kolwezi (centrum górnicze DRK). W połowie 2014 roku na podwórku swojego domostwa mężczyzna chciał wykopać dół pod toaletę. Na głębokości około 2,5 metra dotarł jednak do twardej szarej skały poprzecinanej czarnymi smugami i poprzebijanej czymś, co wyglądało jak plamy jasno-turkusowej pleśni.

Nasz bohater nikogo nie poinformował o odkryciu. Zamiast tego, jak pisze magazyn New Yorker, mężczyzna zabrał próbki do jednego z handlarzy minerałami, którzy osiedlili się w okolicach Kolwezi. W tamtych czasach droga do miasta była otoczona budkami z blachy falistej, znanymi jako comptoirs, gdzie kupcy kupowali kobalt lub miedź.

Okazało się, że to, co mężczyzna odkrył, to heterogenit – czyli minerał o bardzo dużej zawartości kobaltu. Przez pewien okres eksploatował samodzielnie złoże, a wyjście z niego zrobił we własnym domu.

Prace zakończyli dopiero sąsiedzi, gdy jeden z nich usłyszał niepokojące kucie pod własnym domem. Okazało się, że mężczyzna wraz z członkami swojej rodziny wykuł sieć tuneli. Po odkryciu szacowano, że wykopał heterogenit wartości około 10 tys. dol. W Kongo to fortuna.

Gdy wieść się rozniosła, do Kolwezi przyjechało tysiące liczących na szybkie wzbogacenie się Kongijczyków. Całe rodziny poświęciły się produkcji minerału. Obfitowało to w liczne wypadki, w tym także śmierci dzieci.

Ostatecznie władze przy pomocy wojska ograniczyły produkcję minerału „na własną rękę”, ale biedaszyby nadal powstają, bo kobalt wciąż drożeje.

Producenci baterii nie chcą „brudnego” kobaltu. Trwa poszukiwanie alternatywnych źródeł

Zamieszanie wokół Kolwezi, informacje o niewolnictwie wśród dzieci w Kongo zaczęły jednak przedostawać się do opinii publicznej. Firmy produkujące baterie zaczęły być bombardowane przez organizacje obrony praw człowieka, ale i również zwykłych obywateli.

Zaczęto więc poszukiwać alternatywnych źródeł deficytowego metalu. Ile w tym dbałości o wizerunek, a ile obaw związanych z coraz większym ryzykiem w ograniczeniu dostaw kobaltu (drugim dostawcą co do wielkości po chińskich firmach w Kongo jest Rosja), wiedzą tylko chyba sami producenci baterii.

Jednak nie ulega wątpliwości, że na świecie jest zaawansowanych kilkanaście dużych projektów kobaltowych, głównie w USA, Kanadzie i Australii.

Ich uruchomienie z jednej strony powinno poprawić sytuację na rynku kobaltu. Z drugiej wymusić bardziej etyczną produkcję. Czy jednak poprawi sytuację mieszkańców Kongo? To wątpliwe. W tym kraju, za funt kobaltu płaci się około 30 dolarów, co wobec biedy i braku innych perspektyw stanowi olbrzymią pokusę i skłania do determinacji.