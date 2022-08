Nikt nie potrzebuje stali? Huty stają z braku zamówień

ArcelorMittal zredukowała godziny pracy swego zakładu w Eisenhüttenstadt. Dotyczy to walcowni – stalownia pracuje jak dotychczas. Kilka innych europejskich zakładów także ograniczyło produkcję. Wszyscy czekają na powrót popytu...

Skrócone godziny pracy w walcowni ArcelorMittal to wynik zmniejszonego zapotrzebowania na wyroby płaskie.

Decyzje o wstrzymaniu pracy części instalacji podjęło także kilku innych producentów w Europie.

Po panicznych zakupach, wywołanych przez wybuch wojny na Ukrainie, na rynku wciąż pozostaje wysoki poziom zapasów.

Wprowadzone 1 sierpnia ograniczenia mają obowiązywać do końca września.

– Dostosowujemy produkcję do popytu – wyjaśnił Genuino Christino, dyrektor finansowy ArcelorMittal. Aditay Mittal, dyrektor zarządzający koncernu, powiedział podczas konferencji, że ograniczanie produkcji w okresach niskiego zapotrzebowania ma sens, a druga połowa tego roku na taki właśnie okres się zapowiada.

– Widzimy mocny spadek zapotrzebowania na wyroby walcowane, dlatego musimy przejść na skrócone godziny pracy w walcowni. Stalownia jednak będzie działać normalnie, ponieważ zapotrzebowanie na slaby nie spada – powiedział Michael Bach, dyrektor ds. zatrudnienia w zakładzie.

Czytaj także: Bez pików w sieci energetycznej. Cognor buduje nowatorski system

Zakład w Eisenhüttenstadt wytwarza wyroby płaskie dla motoryzacji, AGD i budowlanki. Huta ma piece, stalownię konwertorową i dwie walcownie – zimną i gorącą.

Stoi kilka zakładów ArcelorMittal

To nie pierwsze ograniczenia w koncernie. Huta w Bremie przeszła na skrócone godziny pracy już w lipcu. W jednej z francuskich hut, w Dunkierce wyłączono w tym samym czasie jeden z pieców o rocznej produkcji 1,5 mln ton, a we Włoszech - piec o mocach 2 mln ton.

ArcelorMittal nie jest wyjątkiem. Serbska huta Hebei Iron and Steel także w lipcu "odstawiła" jeden ze swoich pieców w hucie Smederevo. Włoskie firmy Arvedi i Acciaierie d’Italia także na kilka tygodni wstrzymały pracę. Decyzje są z lipca, ale to oznacza, że w sierpniu zakłady będą wyłączone. W tych wypadkach także wskazywano na niski popyt.

Czytaj także: Hutnictwo boi się przerw w dostawach gazu i szykuje się na najgorsze

Liberty Ostrava wygasiła wielki piec - ze względu na planowany remont. Wcześniej, z powodu remontów zatrzymano część linii walcowni w Liege. Termin restartu także uzależniono od powrotu zamówień. Walcownie Liberty w Luksemburgu wystartowały po postoju w połowie lipca, ale - ze względu na brak popytu - po kilku dniach znowu zostały wyłączone.

Europejski rynek wciąż nie może się otrząsnąć po panicznych zakupach, jakie ruszyły po napaści Rosji na Ukrainę, co wydatnie zmniejszyło dopływ na rynek stali z tych krajów, które wcześniej miały mocną pozycję na rynkach Unii Europejskiej.

Powrót zamówień spodziewany we wrześniu

ArcelorMittal, która wskutek wojny także odniosła pewne straty i wstrzymała na pewien czas prace w swoich zakładach w Krzywym Rogu, obecnie działa na 50-60 proc. mocy tamtejszych kopalń rudy żelaza. W wypadku huty pracuje 1 piec, co oznacza około 20 proc. tamtejszych mocy produkcyjnych. Zakład korzysta z lokalnych źródeł węgla, a także z dostaw tego surowca z Polski. Genuino Christino przyznał, że dużym problemem pozostaje wciąż logistyka...

Rynek spodziewa się wzrostu zamówień we wrześniu, kiedy wrócą do pracy w pełnym wymiarze główni odbiorcy stali, tacy jak motoryzacja i budownictwo, którzy latem zmniejszają aktywność. Z drugiej strony: dystrybutorzy deklarują, że wciąż mają wysoki poziom zapasów, co może zmniejszać poziom zamówień kierowanych do hut...

Unijnym producentom ma także służyć osłabienie euro, które zmniejsza atrakcyjność cenową importowanej stali.