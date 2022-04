Norsk Hydro chce przejąć Alumetal

Norsk Hydro ogłosiło wezwanie na 100 proc. akcji giełdowego Alumetalu. Norweski gigant zawarł już porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetal oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetal, posiadającymi łącznie 39 proc. akcji spółki. Cena w wezwaniu wyniesie 68,4 zł za akcję.

Doprowadziliśmy firmę do pozycji europejskiego lidera, czego potwierdzeniem jest oferta, jaką złożyło nam Hydro. Postanowiłem ją przyjąć – powiedział Grzegorz Stulgis, główny udziałowiec Alumetalu, kontrolujący pośrednio niemal jedną trzecią udziałów.

Według Norsk Hydro przejęcie Alumetalu zwiększy roczny poziom EBITDA koncernu o 47 mln euro.

Norsk Hydro podało, że zapisy na sprzedaż akcji Alumetalu w ramach wezwania będą przyjmowane od 13 czerwca do 12 lipca 2022 .

Norsk Hydro ogłosiło wezwanie na 100 proc. akcji Alumetalu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po cenie 68,4 zł za akcję, płatnej w gotówce ("cena wezwania"). Norsk Hydro podkreśla, że cena oferty stanowi 4,7 proc. premię w stosunku do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego ogłoszenie.

Odpowiada ona łącznej cenie nabycia akcji w wysokości około 1,066 mld zł (około 232 mln euro), co implikuje wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynoszącą około 1,332 mld zł (około 290 mln euro), biorąc pod uwagę zaraportowany dług netto na koniec 2021 oraz zobowiązanie z tytułu uchwalonej dywidendy w wysokości 106 mln zł (ok. 23 mln euro), której termin wypłaty ustalony został na 27 lipca 2022.

Porozumienie z zarządem Alumetalu

Norsk Hydro podało, że zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66 proc. wszystkich akcji będących w obrocie.

„Norsk Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetal oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetal, posiadającymi łącznie 38,95 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania”- czytamy w komunikacie prasowym Norsk Hydro.

Wśród osób, z którymi zawarto porozumienie jest Grzegorz Stulgis, główny udziałowiec Alumetalu, kontrolujący pośrednio niemal jedną trzecią udziałów.

- 20 lat temu kupiłem firmę, której nikt nie chciał. Trafiłem na dobrych ludzi, którym nie przeszkadzałem, a może czasem i wsparłem. Doprowadziliśmy firmę do pozycji europejskiego lidera, czego potwierdzeniem jest oferta, jaką złożyło nam Hydro. Postanowiłem ją przyjąć – powiedział Grzegorz Stulgis.

Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu także widzi w ofercie Norsk Hydro docenienie 20-letniech efektów pracy spółki. - W tym okresie dynamicznie zwiększaliśmy sprzedaż i nasz udział w europejskim rynku wtórnych odlewniczych stopów aluminiowych. Stworzyliśmy najnowocześniejszą firmę w Europie wśród aluminium refiners, co zostało dostrzeżone przez jedną z najbardziej cenionych firm w przemyśle aluminiowym na świecie – mówi Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Alumetal S.A.

Przetwarzanie złomu poużytkowego zmniejsza emisję CO2

Strategia Norsk Hydro do 2025 roku ma na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku niskoemisyjnego aluminium poprzez inwestycje w obszarze recyklingu. Celem strategicznym Hydro jest podwojenie do 2025 wolumenu poddawanego recyklingowi złomu poużytkowego (PCS – post-consumer scrap) oraz zwiększenie do 2025 r. rocznego zysku EBITDA w obszarze recyklingu o kwotę w przedziale od 0,7 do 1,1 mld koron norweskich.

Norsk Hydro zwraca przy tym uwagę na aspekt środowiskowy - stosowanie PCS znacznie zmniejsza ślad CO2 w porównaniu do aluminium pierwotnego, a nawet złomu konsumenckiego. Zwiększenie wykorzystania PCS jest więc ważnym krokiem na drodze do bardziej zrównoważonej produkcji.

Akwizycją drogą do realizacji strategii

Ogłoszona transakcja jest ważnym krokiem w realizacji celów Hydro wyznaczonych na 2025 rok. Po przejęciu Alumetal, Hydro , jako podano, zwiększyłoby wykorzystanie PCS o około 150 tys. ton rocznie, co wraz z niedawno ogłoszonymi projektami w obszarze recyklingu pozwoli Hydro sprostać ambicjom podwojenia wykorzystania PCS do 2025 .

– Przejęcie Alumetal to ważny krok w realizacji naszej strategii w obszarze recyklingu. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju firmy na przestrzeni lat oraz jakości produkcji, jej nowoczesnych aktywów, a także kompetencji kadry zarządzającej i pracowników - mówi Eivind Kallevik, wiceprezes wykonawczy Hydro Aluminium Metal, cytowany w komunikacie.

Norsk Hydro wskazuje również, że w oparciu o wyniki Alumetalu za rok 2021 spodziewa się zwiększenia rocznego wyniku EBITDA koncernu o 47 mln euro.

Zapisy będą przyjmowane latem

Norsk Hydro przewiduje , iż zapisy na sprzedaż akcji Alumetalu w ramach wezwania będą przyjmowane od 13 czerwca do 12 lipca 2022 . Norsk Hydro zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami wezwania. Oczekuje się, że zarząd spółki przejmowanej wyda opinię na temat wezwania przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie o zdolnościach produkcyjnych 275 tys. ton rocznie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie. W 2021 roku Grupa Alumetal sprzedała 231 tys. ton stopów.

Norsk Hydro wyprodukowała w tym okresie ponad 3 mln ton produktów aluminiowych. Norweska spółka działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach. Firma jest obecna w wielu segmentach rynku aluminium, recyklingu metali, energii i źródeł odnawialnych.