Norsk Hydro ma już niemal wszystkie akcje Alumetalu

Niecałe trzy procent brakuje, by norweska spółka Norsk Hydro objęła całość akcji Alumetalu. Dla Norwegów przejęcie spółki ma być ważnym krokiem na drodze zwiększenia produkcji aluminium ze złomu.

Norweska firma Norsk Hydro ASA pośrednio nabyła 97,65 proc. kapitału zakładowego Alumetalu i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Hydro chce przeprowadzić przymusowy wykup akcji pozostających w rękach akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofać Alumetal z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Po przejęciu Alumetalu, Hydro zwiększy zużycie złomu pokonsumenckiego (PCS) o około 150 000 ton rocznie, a swój wynik EBITDA o 63 mln euro.

Alumetal poinformował, że Hydro Aluminium AS, a pośrednio Norsk Hydro ASA, nabyła 15 267 051 akcji spółki odpowiadających 97,65 proc. jej kapitału zakładowego, dających łącznie prawo do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada także 97,65 proc. ogólnej liczby głosów. Tym samym Hydro Aluminium AS, a pośrednio Norsk Hydro ASA przekroczyła próg 95 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przy założeni u, że Hydro wykupi udziały reprezentujące 100 procent kapitału zakładowego Alumetal, „wartość transakcji implikuje łączną cenę zakupu akcji w wysokości ok. 1,265 mld zł oraz wartość przedsiębiorstwa ok. 1,651 mld zł wraz z należną dywidendą”.

Transakcja nabycia przez Hydro akcji Alumetalu objętych zapisami została zawarta 5 lipca, a jej rozliczenie nastąpiło 7 lipca 2023 r.

Norwegowie wycofają Alumetal z warszawskiej giełdy

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, naszym celem będzie teraz sprawne przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji pozostających w rękach akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofanie Alumetal z GPW. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Alumetal, jakości produkcji oraz kompetencji kierownictwa i pracowników. Na tym etapie naszym celem jest zintegrowanie Alumetal z Hydro i opracowanie jeszcze lepszej oferty niskoemisyjnego aluminium pochodzącego z recyklingu dla naszych klientów – powiedział Eivind Kallevik, wiceprezes wykonawczy Hydro Aluminium Metal, po zakończeniu okresu subskrypcji, co miało miejsce 30 czerwca tego roku.

Hydro jest przede wszystkim producentem aluminium pierwotnego i przejęcie Alumetalu ma mu pozwolić szybko zwiększyć udział produkcji aluminium ze złomu, a tym samym obniżyć średni ślad węglowy produkcji.

Przejęcie Alumetalu wzmocni pozycję Hydro w zakresie aluminium ze złomu

Otwierając drugi raz wezwanie na zakup akcji Alumetalu (pierwsze wygasło w czasie, gdy Komisja Europejska debatowała nad zgodą na fuzję) Hydro informowało, że transakcja ta wzmocni pozycję norweskiej spółki w zakresie recyklingu w Europie i poszerzy ofertę produktową w segmencie rynku niskoemisyjnych i opartych na złomie stopów odlewniczych. Po przejęciu Alumetalu, Hydro zwiększy zużycie złomu pokonsumenckiego (PCS) o około 150 000 ton rocznie, przekraczając ambicje firmy na 2020 rok, polegające na podwojeniu PCS do 2025 roku.

- Przejęcie Alumetal byłoby mocnym strategicznym dopasowaniem do realizacji strategii recyklingu Hydro. Widzimy rosnący popyt na niskoemisyjne aluminium pochodzące z recyklingu w Europie. Klienci zorientowani na przyszłość przodują w dekarbonizacji materiałów stosowanych w produkcji samochodów, budownictwa i dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku - powiedział Eivind Kallevik.

Za dwa lata EBITDA Hydro z recyklingu ma sięgać pół miliarda koron norweskich

Przejęcie ma także zapewnić roczny wzrost wyniku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) Hydro o 63 mln euro (w oparciu o wyniki finansowe Alumetal za 2022 r.), wspierając jej ambicje dotyczące zwiększenia EBITDA recyklingu do 2025 r. o 500 mln koron norweskich i dodatkowe 500 mln koron do 2027 r.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. W 2022 roku dostarczyła na rynek 248 tys. ton aluminium, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Norsk Hydro to norweska grupa, która działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach. W 2021 roku Norsk Hydro wyprodukowała ponad 3 mln ton produktów aluminiowych. Firma jest obecna w wielu segmentach rynku aluminium, recyklingu metali, energii i jej źródeł odnawialnych.

Norsk Hydro ASA jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Hydro Aluminium AS, posiadającym 100 proc. akcji w kapitale zakładowym Hydro Aluminium AS.