Norsk Hydro znowu zapowiada wezwanie na Alumetal. Daje ponad 1 mld zł

Norsk Hydro chce latem przejąć Alumetal. W czerwcu planuje zapisy na sprzedaż akcji w kolejnym wezwaniu. Pierwsze zatrzymał brak zgody Komisji Europejskiej na koncentrację. Przejęcie Alumetalu pozwoli Hydro wypełnić zapowiedzi zwiększenia wykorzystania aluminium z recyklingu.

Norsk Hydro zamierza ogłosić ponownie wezwanie na wszystkie akcje polskiej spółki. Wartość zapowiedzianej transakcji wynosi 1 230 mln zł (78,69 zł za akcję). Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane w czerwcu 2023 roku, a intencją Hydro jest sfinalizowanie przejęcia na początku lipca 2023 roku, o ile spełnione zostaną warunki wezwania.

Według oceny Hydro wartość Alumetalu wynosi 1,617 mld złotych, a przejęcie firmy zapewni wzrost wyniku EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacją i amortyzacją) grupy Hydro o 63 mln euro (ok. 738 mln koron norweskich). Według wcześniejszych zapowiedzi firmy jej plany zakładały zwiększenie EBITDA z recyklingu o 500 mln koron norweskich do 2025 roku i o kolejnych 500 mln koron do roku 2027.

Hydro chce zwiększyć zdolności produkcyjne w zakresie aluminium z recyklingu

– Przejęcie Alumetalu będzie znaczącym, strategicznym krokiem w realizacji strategii Hydro w obszarze recyklingu. Widzimy rosnący popyt w Europie na niskoemisyjne aluminium z recyklingu. Klienci myślący przyszłościowo są liderami w dekarbonizacji materiałów stosowanych w produkcji samochodów, budynków, konstrukcji oraz trwałych dóbr konsumpcyjnych – mówi Eivind Kallevik, wiceprezes wykonawczy Hydro Aluminium Metal. Dodał, że Hydro jest pod wrażeniem rozwoju Alumetalu, a także jakości produkcji, nowoczesnych aktywów oraz kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. - Liczymy, że Alumetal dołączy do rodziny Hydro, co pozwoli nam oferować jeszcze szerszą gamę produktów niskoemisyjnych naszym klientom – powiedział Eivind Kallevik.

Transakcja ma wzmocnić pozycję Hydro w zakresie recyklingu. Przejęcie Alumetalu pozwoli Hydro na zwiększenie zużycia złomu pokonsumenckiego (PCS) o około 150 000 ton rocznie. Pozwoli to firmie przekroczyć zapowiedzi z roku 2020, kiedy to zapowiedziano chęć podwojenia wykorzystania PCS do 2025 roku.

Norsk Hydro ma już umowy z posiadaczami niemal 39 proc. akcji firmy

Firma Norsk Hydro zawarła porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie 38,7 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia w wezwaniu zapisów do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji po cenie wezwania. Zakończenie procesu, w którym pośredniczy Biuro Maklerskie Pekao, spodziewane jest w lipcu tego roku, a jego finalizacja jest uzależniona od uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, która spodziewana jest do 23 maja 2023 roku oraz od nabycia w ramach wezwania co najmniej 50 proc. wszystkich akcji będących w obrocie.

- Dwie dekady to czas, kiedy dynamicznie rozbudowywaliśmy zdolności produkcyjne, zwiększaliśmy ilości sprzedaży i nasz udział w europejskim rynku wtórnych odlewniczych stopów aluminiowych. Stworzyliśmy najnowocześniejszą firmę w Europie wśród aluminium refiners. Wierzę, że włączenie Grupy Alumetal w struktury Norsk Hydro pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń w celu dalszego wspólnego rozwoju – mówi Agnieszka Drzyżdżyk, prezes spółki Alumetal.

Obie firmy są w czołówce europejskich producentów w swoich segmentach

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie o zdolnościach produkcyjnych 275 tys. ton rocznie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Hydro to jeden z najlepszych i największych producentów wyrobów aluminiowych na świecie oraz wzmocni swoją pozycję konkurencyjną w zakresie recyklingu aluminium w Europie. Norweska spółka działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach i jest wskazywana jako wzór prowadzenia biznesu w branży aluminium.

W 2021 roku Grupa Alumetal sprzedała 248 tys. ton stopów, z kolei firma Norsk Hydro wyprodukowała w tym okresie ponad 3 mln ton produktów aluminiowych.