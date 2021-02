Northvolt i Scania wchodzą w produkcję stali z wodoru

Zapotrzebowanie na stal z niskim śladem węglowym rośnie wśród producentów samochodów i innych środków transportu czy AGD. Założyciele firmy H2 Green Steel postanowili więc wśród nich szukać inwestorów. Szukają 2,5 mld euro na pierwszą fazę projektu, który zakłada osiągnięcie mocy produkcyjnych na poziomie 5 mln ton stali w 2030 roku.

Wodór – droga obietnica „zielonej” stali

Inspiracją dla holdingu Vargas były także prace koncernów SSAB, LKAB i Vattenfall nad produkcją stali z wykorzystaniem wodoru w ramach projektu Hybrit. Pilotażowa produkcja ruszyła w hucie SSAB w Luleå w końcu sierpnia ubiegłego roku. Łączny koszt etapu pilotażowego projektu Hybrit to 2 mld koron, z czego szwedzka Agencja Energetyczna miała wyłożyć 599 mln koron, a trzy spółki, SSAB, LKAB i Vattenfall, pokryć po jednej trzeciej pozostałych kosztów każda.Produkcja stali z wykorzystaniem wodoru jest oparta o technologią bezpośredniej redukcji DRI, przy czym zamiast używanych wcześniej węglowodorów (np. gazu ziemnego) jako czynnik redukujący tlenek żelaza z rudy ma być stosowany wodór. Technologia ta powoduje, że zamiast żelaza i tlenków węgla (jak w wielkich piecach czy metodzie DRI wykorzystującej węglowodory) powstanie żelazo i para wodna. H2GS deklaruje, że podczas gdy w procesie produkcji blach rozpoczynającym się od wielkiego pieca powstaje ok. 2 tony CO2 na każdą tonę blachy, to w przypadku technologii wodorowych ten poziom emisji spada do 100 kg CO2 na tonę blachy.Czytaj także: Szwedzi robią kolejny krok w stronę wytwarzania stali z wodorem zamiast koksu Technologia teoretycznie znana, ale bardzo kosztowna, dlatego dotąd nie opracowana w skali przemysłowej. Teoretyczna redukcja kosztów przez wykorzystanie zielonej energii do produkcji wodoru, a także rosnące koszty emisji dwutlenku węgla zwiększają jej przyszłą opłacalność.SSAB planuje budowę większej, demonstracyjnej instalacji do produkcji stali z wodoru w roku 2025, a wprowadzenie stali produkowanej bez emisji CO2 do sprzedaży w roku 2026.