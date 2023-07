Norweska grupa Hydro poinformowała, że w ramach wezwania na Alumetal, polską spółkę z branży metali nieżelaznych, zapisami na sprzedaż akcji zostało objętych ponad 97 proc. wszystkich walorów spółki. Wartość transakcji może przekroczyć 1,26 miliarda zł.

Zapisy w ramach wezwania na Alumetal zakończyły się w ostatni piątek, czyli 30 czerwca.

Transakcja nabycia przez Hydro akcji Alumetalu objętych zapisami zostanie zawarta 5 lipca, a jej rozliczenie nastąpi 7 lipca 2023 r.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ogłoszone przez nas wezwanie kończy się sukcesem. Zgodnie z zapowiedziami, naszym celem będzie teraz sprawne przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, które pozostały w rękach mniejszościowych akcjonariuszy, a także wycofanie spółki z obrotu giełdowego. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Alumetalu, jakości produkcji oraz doświadczenia kadry zarządzającej i pracowników. Teraz będziemy chcieli sprawnie połączyć Alumetal z Hydro, dzięki czemu będziemy mogli oferować jeszcze szerszą gamę produktów niskoemisyjnych naszym klientom - mówi wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.

Przy założeniu zakupu akcji stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Alumetal, wartość transakcji wyniesie niemal 1,265 mld zł.

Hydro chce mieć 100 proc. akcji Alumetal i wycofać go z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. W 2022 roku dostarczyła na rynek 248 tys. ton aluminium, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Norweska grupa Norsk Hydro działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach. W 2021 roku Norsk Hydro wyprodukowała ponad 3 mln ton produktów aluminiowych. Firma jest obecna w wielu segmentach rynku aluminium, recyklingu metali, energii i źródeł odnawialnych.