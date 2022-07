Norwegowie potrzebują więcej czasu na przejęcie Alumetalu

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami norweskie Hydro Aluminium wycofało zgłoszenie dotyczące kontroli koncentracji, które wcześniej złożyło w związku z planowanym przejęciem spółki Alumetal. Oznacza to, że automatycznie przedłużono okres obowiązywania wezwania na przejęcie 100 procent akcji polskiej firmy.

Hydro Aluminium AS, spółka należąca do norweskiego koncernu Norsk Hydro, w kwietniu ogłosiło zamiar objęcia 100 procent Alumetalu w ramach publicznego wezwania. Dotychczasowi akcjonariusze mogli do 12 lipca tego roku składać oferty sprzedaży w cenie 68,4 złotych za jedną akcję. Wartość całej transakcji wynosi 1,066 miliarda złotych. Jak podano w komunikacie, transakcja jest warunkowa i wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Ze względu na skomplikowana materię i liczne pytania dotyczące unijnego rynku aluminium, złomów aluminiowych i potencjalnemu ograniczeniu konkurencji nie udało się w przewidywanym wcześniej terminie otrzymać wszystkich zgód. Z tego powodu Hydro Aluminium wycofało wcześniejsze zgłoszenie i przygotowało nowy zestaw dokumentów zawierających dodatkowe analizy i ekspertyzy.

W związku z tym wydłużono okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji do 10 października, zawarcie transakcji nastąpi trzy dni później, a jej pełne rozlicznie 17 października. Docelowo Alumetal zostanie wycofany z obrotu publicznego na warszawskiej GPW.

Norsk Hydro działa na rynku aluminium, recyklingu metali, energii produkowanej z odnawialnych źródeł

