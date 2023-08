Norwegowie przyspieszają. Kupno Alumetalu to tylko krok

W 2027 roku aluminiowy gigant Hydro chce wytwarzać milion ton tego metalu ze złomów. Odbiorcy zielonego aluminium ustawiają się w kolejce, a norweski producent inwestuje w recykling.

Norsk Hydro ASA jest jednym z największych producentów aluminium na świecie. Firma działa w 50 krajach.

Hydro mocno stawia na recykling. W roku 2027 ilość aluminium wytwarzanego ze złomów przez norweskiego potentata ma sięgnąć 1 mln ton rocznie - to mniej więcej trzykrotnie więcej niż obecnie.

Hydro planuje budowę kolejnego zakładu wytwarzającego wtórne aluminium w Hiszpanii i modernizuje posiadane zakłady, zwiększając ich moce produkcyjne.

Popyt na zielone aluminium napędzają odbiorcy, głównie z branży motoryzacyjnej - Mercedes, Porsche, Polestar - którzy chcą obniżyć ślad węglowy swoich produktów.

Norweska firma Hydro jest już praktycznie jedynym właścicielem Alumetalu, jednego z największych producentów wtórnego aluminium w Europie. To spory krok na drodze do podwojenia do 2025 roku produkcji aluminium wtórnego ze złomów i dojścia do rocznej produkcji na poziomie 670 000 ton.

Dwa lata później wielkość aluminium wytwarzanego ze złomów ma sięgnąć 1 mln ton rocznie, przy czym połowę ma stanowić produkcja ze złomów pokonsumpcyjnych. To złomy z odzysku produktów końcowych - samochodów, rowerów, elementów budynków czy puszek po napojach. Pozostała połowa to złomy przedkonsumpcyjne, zwykle ścinki czy pozostałości poprodukcyjne lub wadliwe wyroby, które nie trafiają na rynek.

Dokładnie mówiąc, przejęcie Alumetalu to krok o wielkości 150 000 ton. Nie jest to jednak jedyne posunięcie Hydro w tym kierunku. Kolejne 120 000 ton ma wytwarzać nowy zakład, który firma chce postawić w Torija w Hiszpanii. Takie przynajmniej jest wstępne założenie, bo decyzje co do ostatecznego kształtu inwestycji szacowanej na 130-140 mln euro mają zapaść w końcu tego roku.

Równolegle Hydro zwiększa do 20 000 ton zdolności produkcji wtórnego aluminium w swoich zakładach w Navarze i w Sjunnen. Niedawno pierwsza partia wtórnego aluminium wyjechała z zakładu w Rackwitz, który w ostatnich dwóch latach był rozbudowywany, by zwiększyć moce produkcyjne w zakresie wtórnego aluminium.

Rośnie liczba firm zainteresowanych kupnem "aluminium z odzysku" - z mniejszym śladem węglowym

Hydro ma na ten rodzaj materiału coraz więcej klientów. To przede wszystkim koncerny samochodowe, które poprzez wykorzystanie materiałów z niskim śladem węglowym chcą obniżyć ten ślad w swoich wyrobach.

Mercedes w tym roku zaczął odbierać z zakładu Hydro w Ardal aluminium nazwane Reduxa ze względu na ślad węglowy stanowiący mniej niż jedną czwartą śladu aluminium pierwotnego.

To początek, bo Mercedes oczekuje, że do 2030 roku będzie mógł stosować w swoich samochodach aluminium ze śladem węglowym niższym o 90 proc. niż obecnie. Oprócz Mercedesa w kolejce po zielone aluminium ustawiają się także Porsche i należąca do Volvo "elektryczna" marka Polestar. Dla Porsche ślad węglowy aluminium jest tym ważniejszy, że materiał ten stanowi około 30 proc. masy elektrycznego Porsche Taycan.

W ostatnich miesiącach Hydro zawarło także dwie umowy na dostawy aluminium o niskim śladzie węglowym z dwoma producentami jednośladów - brytyjską firmą Brompton, która produkuje rowery (pilotażowe dostawy mają ruszyć w czwartym kwartale tego roku) oraz ze szwedzką firmą Cake, która wytwarza elektryczne jednoślady. Jednym z nich jest Kalk OR, motocykl crossowy, który waży 65 kg, z czego jedną czwartą stanowią elementy aluminiowe.

Hydro sprzedaje część udziałów w brazylijskiej produkcji pierwotnego aluminium

Hydro szuka wciąż nowych możliwości wykorzystania aluminium z recyklingu. Niedawno zawarła z firmą Saint-Gobain Glass umowę dotyczącą wspólnego opracowania metody zmniejszenia śladu węglowego fasad nowoczesnych budynków, które często wykorzystują aluminium i szkło. Opracowywana wspólnie metoda ma pozwolić wykorzystywać aluminium z recyklingu i szkło, przy produkcji którego ma być wykorzystywana energia odnawialna oraz częściowo materiały z recyklingu.

Hydro bardzo poważnie zabrało się do zmniejszania swojego śladu węglowego. Chcąc go zredukować, a przy tym pozyskać fundusze na inwestycje, firma pozbyła się części udziałów w produkcji pierwotnego, a więc mającego wysoki ślad węglowy aluminium w Brazylii.

Koncern Glencore przejmie 30 proc. udziałów w wytwarzającym aluminę (tlenek glinu, z którego wyrabia się aluminium) zakładzie Hydro Alunorte, a także przejmie 5 proc. udziałów, które Hydro ma w kapitale brazylijskiego producenta boksytów Mineracão Rio do Norte (MRN). W ten sposób Hydro całkowicie wyjdzie ze spółki MRN, ale pozostanie większościowym udziałowcem Hydro Alunorte, mając 62 proc. akcji tej spółki. Sprzedaż akcji może dać Hydro około 800 mln dolarów.