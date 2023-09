Norweski ratunek dla polskiego hutnictwa i górnictwa

Komisja Europejska uznała, że technologie CCS są warte wykorzystania w dekarbonizacji. To oznacza unijne dopłaty do projektów z tej dziedziny. W Polsce to dobra wiadomość dla całego przemysłu energochłonnego i może zbawienna dla energetyki węglowej oraz wydobycia węgla.

Technologie wyłapywania CO2 mogą być zbawcze dla hutnictwa surowcowego, opartego o koks, ale także cementowni, elektrowni węglowych i samego górnictwa.

W Polsce powstają plany gazociągów dla CO2. Dwutlenek węgla może z naszego kraju trafiac nawet aż do Norwegii, gdzie Orlen będzie miał odpowiednie miejsca składowania.

Zmiana podejścia unijnej administracji do CCS wynika z dużego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Są już niemal dwukrotnie droższe, niż wynosi próg opłacalności CCS.

Unijna administracja chyba wreszcie zauważyła, że w walce o dekarbonizację nie obędzie się bez wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla. Dominik Kolorz, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, podczas konferencji Steel 2023 przypomniał unijne wypowiedzi sprzed 2-3 lat, kiedy mówiono, że wykorzystanie technologii CCS (ang. carbon capture and storage - wychwytywanie i składowania dwutlenku węgla) nie jest ekonomicznie opłacalne. Teraz decydenci unijni mówią natomiast, że bez CCS nie będzie "net zero" czyli gospodarki bezemisyjnej. Ostatnie rozporządzenia RePower mówią, że ta technologia może być finansowana z UE i budżetów państwa.

Skąd ta zmiana? Przede wszystkim z drastycznego skoku cen praw do emisji dwutlenku węgla. Kiedy CCS był uznawany za opcję nieopłacalną, mówiono, że może zacząć się opłacać dopiero, kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 przekroczą 50 euro. Sądzono jednak wówczas, że prędko to nie nastąpi. Tymczasem w 2023 roku od stycznia do lipca średnia cena to około 86 euro za tonę CO2. Są też prognozy, że jeszcze w tym roku przekroczymy 100 euro.

"Chciałbym zobaczyć miny unijnych urzędników, kiedy okaże się, że węgiel może być zeroemisyjny"

Komisja Europejska dodała niedawno technologie CCS, czyli technologii wyłapywania i magazynowania CO2, do Net-Zero Industry Act, jako technologię preferowaną, mającą pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Oznacza to, że projekty z tej dziedziny mogą liczyć na unijne wsparcie.

Dla polskiej gospodarki to ogromna szansa, bo część branż, np. produkcja cementu, nie ma większych szans na zdekarbonizowanie się w inny sposób. Oczywiście podstawowym beneficjentem może być ta część naszej energetyki, która jest oparta na węglu kamiennym, a co za tym idzie - także całe górnictwo. Wyłapywanie dwutlenku węgla może spowodować, że te branże także będą mogły stać się przyjazne dla środowiska.

W kuluarowych rozmowach przy okazji konferencji Steel 2023 Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, żartował, że chciałby przeprowadzić projekt wykorzystania CCS choćby po to, aby zobaczyć miny niektórych unijnych urzędników, kiedy okaże się, iż górnictwo i energetyka węglowa mogą być neutralne dla klimatu.

To samo dotyczy produkcji stali metodą wielkopiecową. Dla hut takich jak ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza byłaby to szansa na dalsze funkcjonowanie. Wykorzystaniem CCS mogą być zainteresowane także KGHM, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, ZGH Bolesław czy cała branża cementowa, dla której według niektórych opinii to jedyna realna droga do dekarbonizacji.

Potrzeba tysięcy kilometrów nowych gazociągów. CO2 możemy składować też w Norwegii

Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie przejść długą drogę – zbudować instalacje wyłapujące CO2 z procesów produkcyjnych i system transportu tego gazu do miejsc składowania.

Warunki geologiczne w środkowej Polsce, mniej więcej pomiędzy Bełchatowem a Kutnem, pozwalają na podziemne składowanie CO2. Powstaje więc inicjatywa mająca doprowadzić do zbudowania systemu transportowania i magazynowania tego gazu w tamtym rejonie.

Projekt ten jest jeszcze na bardzo wstępnym etapie, bo KE dopiero niedawno dodała CCS do Net-Zero Industry Act. Za kilka miesięcy powinien już nabrać bardziej konkretnych kształtów.

Marek Wesoły uważa, że łatwiejsze może okazać się składowanie tego gazu w Norwegii. Na początku września Orlen podpisał list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi. Finalizacja umowy jest spodziewana już w październiku. Należący do Orlenu PGNiG Upstream Norway obejmie wówczas połowę udziałów w projekcie Polaris, który zakłada budowę infrastruktury na Morzu Barentsa do magazynowania CO2 i zostanie jego operatorem.

Oczywiście droga CO2 pod ziemię byłaby znacznie dłuższa, ale dawałoby to czas na przygotowanie gruntu w Polsce. Chodzi nie tyle o podziemne kawerny, co o mieszkających nad nimi ludzi. Na razie o technologiach magazynowania dwutlenku węgla niewiele wiemy i można się obawiać, że nagłe poinformowanie o wyborze jakiegoś regionu na miejsce składowania tego gazu od razu spotka się z protestami mieszkańców.

CCS może być zbawcą hut wykorzystujących wielkie piece

Podczas Europejskiego Kongresu Stalowego w Katowicach Tomasz Ślęzak, członek zarządu odpowiedzialny za relacje z sektorem publicznym w ArcelorMittal Poland, stwierdził, że CCS mógłby okazać się dla huty w Dąbrowie Górniczej lepszym rozwiązaniem niż technologie wodorowe. Przestawienie zakładu na preferowaną obecnie przez unijną administrację ścieżkę opartą o bezpośrednią redukcję DRI (direct reduced iron - bezpośrednia redukcja rudy żelaza) z wykorzystaniem wodoru i piece elektryczne wymaga czasu, bo DRI oparte o wodór jest dopiero na etapie instalacji pilotażowych.

Wyjątkiem jest szwedzki SSAB, ale według innych firm to szczególny przypadek. - Chcielibyśmy mieć taki dostęp do dużych ilości zielonej energii z elektrowni wodnych i tak wysoki poziom publicznego wsparcia, jak ma w tym projekcie SSAB - powiedział Tomasz Ślęzak i raczej miał tu na myśli ogólne warunki europejskiego hutnictwa, a nie tylko polski rynek.

Wąskim gardłem technologii wodorowych będzie niewystarczająca ilość OZE

Kolejnym brakującym ogniwem jest właśnie zielona energia, której ogromne ilości są potrzebne zarówno do funkcjonowania elektrolizerów wytwarzających zielony wodór, jak i pieców elektrycznych.

Inaczej mówiąc, zmiana technologii wymagałaby nie tylko wybudowania instalacji DRI oraz elektrolizerów i pieców elektrycznych, ale także dużej mocy odnawialnych źródeł energii (OZE). Z tego punktu widzenia budowa sieci gazociągów i instalacji wtłaczania CO2 pod norweski szelf mogłaby być korzystniejsza ekonomicznie.

Na razie szukanie rozwiązań opartych o CCS jest niestety dopiero na początku drogi, co jest w dużej mierze winą unijnej administracji. Utrzymywanie CCS poza listą preferowanych technologii spowodowało, że w zasadzie nikt jej nie starał się rozwijać. Wszystkie projekty będą dopiero startować.