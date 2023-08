Nowa walcownia stali mocno wpłynie na polski eksport

Dzięki nowej walcowni moce produkcyjne Grupy Cognor przekroczą milion ton wyrobów rocznie. Teraz wiele z nich musimy importować. WNP. PL rozmawia z Przemysławem Sztuczkowskim, prezesem firmy.

Cognor zaplanował i częściowo już zrealizował trzy ważne inwestycje. Pierwszą była wymiana pieca elektrycznego w Gliwicach, drugą wymiana praktycznie całego wyposażenia walcowni w Krakowie, a trzecią jest rozpoczynająca się budowa od podstaw walcowni w Siemianowicach.

W Siemianowicach grupa będzie dysponowała znacznie szerszym asortymentem niż dotąd obejmującym produkty, które w tej chwili musimy do kraju importować.

Nowa walcownia będzie nastawiana w dużym stopniu na eksport. - Kiedy za kilkanaście miesięcy rynek znowu zacznie rosnąć, będziemy mogli mu zaoferować nowe wyroby - przewiduje Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora.

Rozpoczynacie trzecią dużą inwestycję grupy. To bardziej ulga czy ekscytacja?

- Dla nas wmurowanie kamienia węgielnego to raczej pewien rodzaj finału niż początku. To etap, który był poprzedzony ponad dwuletnim procesem analizowania rynku i jego perspektyw, zmian wymagań klientów i możliwości naszego parku maszynowego, przyglądania się posunięciom innych firm na rynku, a wreszcie planowania i załatwiania wielu spraw formalno-prawnych.

W efekcie tych analiz zaplanowaliśmy i częściowo już wykonaliśmy trzy ważne inwestycje. Pierwszą z nich była wymiana pieca elektrycznego, odpylni i budowa nowej stacji mocy biernej w hucie w Gliwicach. Ta inwestycja już została zakończona.

Druga, która powinna zostać zakończona do końca września, to bardzo głęboka modernizacja, a w zasadzie wymiana 95 proc. urządzeń na nowe, w naszej walcowni w Krakowie.

Nowy zakład ma zastąpić wysłużoną walcownię bruzdową w Zawierciu

Trzecią, najważniejszą inwestycją będzie budowa w Siemianowicach Śląskich nowej walcowni LSM (Light Section Mill), czyli walcowni profili lekkich. To nowoczesna walcownia prętów i kształtowników gorącowalcowanych o rocznych zdolnościach produkcyjnych sięgających 450 tys. ton wyrobów dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego.

Ta walcownia ma za zadanie przede wszystkim zastąpienie naszej wysłużonej walcowni bruzdowej w Zawierciu, której technologiczny żywot dobiega już końca. Nowa walcownia będzie miała znacznie wyższe moce produkcyjne, co pozwoli nam, jako grupie, wejść na wyższy poziom produkcji. Liczę na to, że w sumie moce produkcyjne grupy przekroczą 1 milion ton.

Co się stanie z zakładem w Zawierciu?

- Szukamy dla niego nowej przyszłości. To kilka hektarów powierzchni pod dachem w bardzo dobrym, uprzemysłowionym terenie, więc mamy kilka pomysłów, które analizujemy.

To choćby znakomite miejsce na magazyn, ponieważ obok samej linii produkcyjnej, która jest już wyeksploatowana, mamy tam wiele suwnic i pól odkładczych. Możemy w tym miejscu zmieścić nawet kilkadziesiąt tysięcy ton wyrobów.

Cognor rozważa wejście w nowe obszary, np. konstrukcje dla fotowoltaiki

Analizujemy także możliwości budowy tam zbrojarni lub centrum serwisowego wyspecjalizowanego np. w produkcji elementów dla instalacji fotowoltaicznych.

Ostatecznie, czego również nie mogę na tym etapie wykluczyć, teren zostanie przeznaczony na sprzedaż.

Czy to koniec inwestycji, czy ma pan jeszcze jakieś dalsze plany?

- Mamy bardzo poważne plany, ale, niestety, większości z nich nie mogę jeszcze w tym momencie ujawnić.

A propos momentów… Mamy coraz trudniejszą sytuację na rynku. Czy to dobry moment na inwestowanie?

- Najlepszy. W tym wypadku, kiedy za kilkanaście miesięcy rynek znowu zacznie rosnąć, będziemy mogli mu zaoferować nowe wyroby. Spodziewaliśmy się stagnacji, choć nie w tak mocnym wydaniu. W czasie bardzo dobrej koniunktury, kiedy towar się sprzedaje, nie ma sensu inwestować w taki sposób. Natomiast taka sytuacja, jaką mamy obecnie, to najlepszy moment na inwestowanie.

Budowa nowych urządzeń w Gliwicach już się zakończyła. Czy to znaczy, że huta nie wymaga już żadnych kolejnych inwestycji?

- Prawdę mówiąc, jeszcze jedna kwestia nam została do rozwiązania. Po zwiększeniu mocy produkcyjnej pieca mamy wąskie gardło na liniach ciągłego odlewania stali (COS). Mamy obecnie trzy linie i musimy w przyszłości postawić jeszcze czwartą. Wówczas moce pieca i linii COS będą takie same i sięgną 700 000 ton.

Czy modernizacja (a właściwie wymiana na nową) walcowni w Krakowie i budowa kolejnej w Siemianowicach zwiększą moce produkcyjne grupy czy także poszerzą asortyment?

- Zdecydowanie będzie to bardzo duże poszerzenie asortymentu. Przykładowo w Krakowie zostaje zainstalowana nowoczesna linia szpulera firmy Danieli, która pozwoli nam zwijać pręty żebrowane w średnicach od 8 do 25, a więc w znacznie większym zakresie niż dotychczas. To bardzo poszukiwany na rynku towar. Prętów gorącowalcowanych o średnicy 8 mm nikt jeszcze w Polsce nie produkuje.

W przypadku walcowni w Siemianowicach także będziemy dysponowali znacznie szerszym zakresem asortymentu niż dotąd i produktami, jakie w tej chwili musimy do kraju importować, bo u nas nie są wytwarzane.

Nowe inwestycje były celowane w te segmenty rynku, które dziś opieramy na imporcie?

- Nie tylko. Polski rynek na pewno jest za płytki, żebyśmy mogli znaleźć na nim zbyt na wszystkie jej wyroby. Ta walcownia będzie nastawiana w bardzo dużym stopniu na eksport.