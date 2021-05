Nowe kłopoty dzierżawcy Huty Częstochowa

W Wielkiej Brytanii wszczęto śledztwo w sprawie GFG Alliance. Na razie nie postawiono konkretnego zarzutu, ale już samo śledztwo utrudni firmie działalność, utrudniając pozyskanie finansowania. Tymczasem spółka do 30 maja ma zapłacić za Hutę Częstochowa – na razie nie ma żadnych sygnałów, by do transakcji mogło nie dojść.

Podejrzenie oszustwa i prania brudnych pieniędzy to powody wszczęcia dochodzenia przez Serious Fraud Office - brytyjski urząd antykorupcyjny.

GFG dzierżawi Hutę Częstochowa, a na podstawie wygranego przetargu ma ją wkrótce nabyć. Po informacji o wszczęciu dochodzenia wycofał się jeden z ewentualnych kredytodawców, kasując finansowanie na niemal pół miliarda funtów.

Huta Częstochowa pracuje normalnie. Syndyk uzgadnia ostateczną treść umowy kupna i czeka na wpłatę.

Faktury z myślą o przyszłości?

Dochodzenie utrudni pozyskanie finansowania