Nowe materiały zmieniają rynek obróbki stali

- W czasie pandemii zmiana w stronę samochodów elektrycznych i obróbki aluminium postępuje szybciej, choć to wciąż niewielka część ogółu produkcji. Wciąż staramy się poszerzać nasze możliwości w kierunku wykorzystania nowych materiałów – mówi Helen Blomqvist, prezes Sandvik Coromant.

- Dane, które zbieramy, to wyzwanie i możliwość. Rozwijamy własną platformę cyfrową, oprogramowanie, które pozwala naszym klientom lepiej rozumieć, co dzieje się z naszymi narzędziami.- W obu staramy się o poszerzanie kompetencji i zyskiwanie możliwości, których na razie nie posiadamy.Jednym ze sposobów są akwizycje. W ostatnim okresie przejęliśmy CGTech, kalifornijską firmę tworzącą oprogramowanie, a obecnie jesteśmy na etapie przejmowania chińskiej firmy wytwarzającej narzędzia monolityczne - Chuzhou Yongpu Carbide Tools.Czytaj także: Saga Poland dywersyfikuje produkcję w stronę części do AGD Chiny i rynek narzędzi monolitycznych to zresztą kierunki, w których widzimy potencjał wzrostu, ale ważna jest także digitalizacja i wynikające z niej możliwości wsparcia naszych klientów w całym łańcuchu wartości.Oprogramowanie natomiast pozostaje sferą, która bardzo szybko się rozwija i zwiększa znaczenie. Szukamy możliwości poszerzenia naszych kompetencji w tej mierze.- Motoryzacja to ważny sektor dla Sandvik Coromant, ale w Polsce historycznie wśród naszych klientów dominuje lotnictwo. Jednocześnie współpracujemy z wieloma firmami średniej wielkości z dziedziny inżynierii ogólnej, które pracują na rzecz dostawców dla motoryzacji.- W obu segmentach widzimy szybki rozwój technologiczny. Motoryzacja teraz odczuwa mocniejszą presję konsumentów: trzeba rozwijać nowe technologie, np. w ramach zmiany napędów na elektryczne - i to wywołuje szybszy rozwój technologiczny motoryzacji. Przemysł lotniczy także jednak wciąż poszukuje nowych rozwiązań.- Centra Sandvik już wcześniej były zdigitalizowane, co pozwoliło nam szybko dostosować się do sytuacji. Kiedy okazało się, że klienci nie są w stanie spotkać się z naszymi pracownikami face to face, szybko stworzyliśmy warunki do szkoleń online.Centra pozostały puste, ale mimo to były często odwiedzane przez klientów cyfrowo. Szkolenia online były bardzo dobrze postrzegane i pchnęły nas nieco szybciej w stronę digitalizacji kontaktów i nowych szkoleń, przyspieszając transformację cyfrową. Teraz wracamy ze szkoleniami stacjonarnymi, których wciąż przybywa, ale te cyfrowe miały duży wpływ na pracę centrów technicznych.Obecnie centra te są połączone cyfrowo, więc jeżeli w jednym z nich nie udaje się znaleźć rozwiązania problemów klienta, np. za względu na brak jakiegoś elementu wyposażenia, można próbować uzyskać pomoc w innych miejscach.Już wcześniej stosowaliśmy hybrydowy rodzaj spotkań, ale w czasie pandemii ich część cyfrowa znacznie się rozwinęła. Tryb hybrydowy to znakomita możliwość zwiększania liczby klientów wspieranych przez nasze centra, ponieważ do uczestników spotkań możemy dołączyć obserwujących je online, co oczywiście znacznie zwiększa zasięg naszego działania.- Przed pandemią wymieniliśmy platformę i udostępniliśmy narzędzia cyfrowe naszym pracownikom i centrom, więc byliśmy dobrze przygotowani.W czasie światowej epidemii musieliśmy zwiększyć liczbę kamer i ekranów w centrach, aby dostosować je do szkoleń online, ale inwestycje w platformę i narzędzia cyfrowe do obsługi naszych wyrobów mieliśmy już zakończone. Musieliśmy zmienić nasz sposób pracy, tryb szkoleń, ale inwestycje zostały wcześniej poczynione i technicznie byliśmy na to gotowi.Cyfrowa transformacja, jaka dokonała się w czasie pandemii, dotyczy zresztą także innych obszarów naszej działalności. Na większości rynków już normalnie wracamy do pracy, ale doświadczenia z pandemii pozwalają nam bardziej elastycznie zarządzać działaniami naszych pracowników.