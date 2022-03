Nowy zarząd Izostalu w starym składzie

Rada Nadzorcza Izostal powołała zarząd spółki na następną - XI kadencję.

Rada Nadzorcza Izostal powołała zarząd w następującym składzie: Marek Mazurek - prezes i dyrektor generalny oraz Michał Pietrek - wiceprezes i dyrektor handlowy. Obaj zasiadali w zarządzie poprzedniej kadencji.



Marek Mazurek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek ekonomika i organizacja produkcji.



Od 2005 roku w spółce Izostal, jako dyrektor finansowy (2005-2007), jako wiceprezes i dyrektor finansowy (2007-2011) oraz od lutego 2011 roku jako prezes i dyrektor generalny.



Od marca 2011 roku sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Kolb, należącej do grupy kapitałowej Izostal.



Michał Pietrek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, posiada również dyplom licencjata Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, jak również ukończył studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania w przemyśle gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie.



W roku 2016 ukończył studia MBA, program Executive Master of Business Administration - Uniwersytet Gdański, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.



Od 2002 roku w spółce Izostal, kolejno na stanowiskach: główny specjalista ds. handlu, zastępca dyrektora ds. projektów, zastępca dyrektora handlowego, dyrektor Biura Sprzedaży Krajowej, prokurent oraz od listopada 2013 roku jako wiceprezes i dyrektor handlowy.



Izostal jest producentem zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych, wykorzystywanych głównie do budowy rurociągów gazowych i naftowych.



Większościowym akcjonariuszem, posiadającym 60,28 proc. akcji Izostalu. jest Stalprofil.



