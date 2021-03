"Ochrona rynku do lamusa". Nikt nie chce stali z importu

Producenci wyrobów zawierających stal chcą likwidacji safeguardu, czyli zniesienia ochrony europejskiego rynku stali przed tanim importem. Tylko po co, skoro stal w krajach Azji przestała być tania i - mimo braków na rynku - importerzy nie wykorzystują bezcłowych kontyngentów?

Safeguard powinien dotrwać do wprowadzenia Carbon Border Tax

Przeciw przedłużaniu tego terminu działają także pozwy, złożone w WTO przez Indie, Rosję, Szwajcarię i Turcję przeciwko wprowadzeniu safeguard. Zdaniem niektórych obserwatorów utrzymywanie ochrony rynku może oznaczać wprowadzenie działań odwetowych przez te państwa, co uderzy w europejską gospodarkę, zmniejszając opłacalność ochrony rynku.Zdaniem Stefana Dzienniaka safeguard powinien być utrzymany do czasu opracowania i wprowadzenia węglowej opłaty wyrównawczej (Carbon Border Tax). Ten mechanizm spowoduje wyrównanie szans na rynku, nakładając na zagraniczną stal takie same koszty ochrony klimatu, jakie musi ponosić europejskie hutnictwo.Czytaj także: Wirus na domiar złego. Czy stal to wytrzyma? Komisja Europejska wprowadziła safeguard w lipcu 2018 roku - po znacznym wzroście importu w latach 2017-2018 i ustanowieniu ceł na stal przez Stany Zjednoczone, co mogło grozić przekierowaniem fali niewpuszczonej do USA taniej stali na unijne rynki.Według George’a Kirpsa, byłego dyrektora generalnego stowarzyszenia Eurometal, import stali do UE spadł o 9 mln ton, udział w rynku - z 22,5 proc. do 19,7 proc., ale w tym samym czasie dostawy z unijnych hut zmalały o 17-18 mln ton.W sumie oznacza to, jego zdaniem, spadek dostaw na poziomie 19 proc., gdy zużycie stali zmniejszyło się tylko o 14 proc. Jak uważa, to powód, dla którego nagłe odbicie na rynku stali w drugiej połowie ubiegłego roku zachwiało dostawami i spowodowało wydłużenie terminów.Według Stefana Dzienniaka w ciągu 10 lat unijne hutnictwo zmniejszyło moce produkcyjne z 257 mln ton do 215 mln ton. Część wielkich pieców zamknięto przy spadku produkcji przemysłowej w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa; późniejszy wzrost cen praw do emisji spowodował, że nie wszystkie opłacało się z powrotem uruchomić. To jedna z przyczyn obecnych trudności z zaopatrzeniem się w stal, rosnących cen i wydłużających się terminów dostaw.