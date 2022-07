Odbicie na miedzi, spadek na węglu. Oto najnowsze notowania

Stosunkowo niewielkie odbicie zanotowała miedź. Cieniem na cenie metalu kładzie się sytuacja w Chinach, będących konsumentem aż 50 proc. rdzawego pierwiastka. Co prawda, 1,4 proc. wzrostu do 7358 dol. za tonę w spocie to niezbyt wiele, ale po szeregu dniach spadków to dobra informacja.

Pewnym impulsem był także doniesienia z Chile. Tamtejszy państwowy koncern Codelco, wstrzymał tymczasowo w środę wszystkie swoje inwestycje w produkcje metali. Decyzja ta jest następstwem powtarzających się wypadków wśród pracowników. Na razie nie wiadomo, jak to wpłynie na rynek, ale podgrzewa atmosferę.

Czytaj też: Spółka KGHM podała wyniki za czerwiec. Miedź i srebro podliczone

Po dłuższym okresie spadków na stosunkowo niewielkim plusie są inne metale bazowe: ołów, nikiel, aluminium i cynk. To, jak sytuacja się rozwinie zależy od tego, co będzie się działo w Chinach. Jeśli Pekin zdecyduje się na dalsze ograniczenia związane z koronawirusem, zapotrzebowanie na metale będzie niższe, co nieuchronnie doprowadzi do dalszych przecen.

Ciekawa, jest tez sytuacja na rynku węgla (rynek ARA), paliwa lotniczego i oleju napędowego. Widać tam spadki, w przypadku węgla dość znaczny, bo 5,5 proc.