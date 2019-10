Oddala się wizja budowy nowej kopalni cynku i ołowiu pod Zawierciem

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odmówiła spółce Rathdowney Polska dzierżawy gruntów na terenie Nadleśnictwa Siewierz. W tym miejscu kanadyjska firma chciała zbudować kopalnię cynku i ołowiu, przeciwko tej inwestycji protestowało wielu mieszkańców i władze okolicznych miejscowości. - Mamy świadomość, że to nie koniec walki o to, by kopalnia nie powstała na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - mówi dla WNP.PL Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Spółka Rathdowney Polska, będąca oddziałem Rathdowney Resources, kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, w powiecie zawierciańskim chce zbudować głębinową kopalnię cynku i ołowiu.

Kanadyjski koncern wyliczył, że podczas budowy powstanie ok. 250-400 bezpośrednich miejsc pracy, a kolejne 450 bezpośrednich miejsc pracy ma powstać podczas eksploatacji kopalni.

Przeciwko tej inwestycji protestowali mieszkańcy oraz władze miejscowości, pod którymi kopalnia miałaby prowadzić wydobycie czyli Łaz, Poręby, Zawiercia oraz Rada Powiatu Zawierciańskiego.

Obawy mieszkańców

Miejsca pracy i wpływy do budżetów samorządów