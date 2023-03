Odlewnia Rafamet wypuści nowe akcje. Środki na badania nad innowacyjną technologią

Zarząd Rafametu poinformował, że Odlewnia Rafamet wypuści 25 400 nowych akcji o łącznej wartości 12,7 mln zł. Akcje te obejmie Rafamet, a pozyskane środki odlewnia przeznaczy na realizację badań nad innowacyjną technologią odlewów.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Odlewni Rafamet podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego odlewni o kwotę 12,7 mln zł, to jest do kwoty 29,7 mln zł poprzez ustanowienie 25 400 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy. Nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej przeznaczono do objęcia przez dotychczasowego wspólnika - Fabrykę Obrabiarek Rafamet S.A. Podwyższony kapitał zostanie w całości pokryty gotówką.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego Odlewni Rafamet to element wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafametu z 15 lutego 2023 roku. Zdecydowano wówczas o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G.

Docelowo kapitał zakładowy Odlewni Rafamet zostanie podwyższony o kwotę 16 mln zł, w terminach wynikających z założonego przez tej spółki harmonogramu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą: "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive".