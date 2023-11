Odlewnie radzą sobie gorzej

Odlewnie Polskie w trzecim kwartale 2023 odnotowały 57,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 6,5 mln zł zysku netto wobec 78,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 9,5 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 r. - wynika z raportu spółki.

Odlewnie Polskie opublikowały raport za III kwartał 2023 zawierający także informacje o wynikach spółki w pierwszych trzech kwartałach 2023.

Spółka w pierwszych trzech kwartałach 2023 osiągnęła 213 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec około 221,1 mln zł przychodów w analogicznym okresie.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., nastąpił nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży, bo o 3,65 proc..

Natomiast w samym III kwartale 2023 spółka w porównaniu do przychodów uzyskanych w II kwartale 2023 odnotowała ich spadek o 16,37 proc., co jak wskazała utrzymało trend spadku przychodów II kwartału do uzyskanych przychodów w I kwartale 2023, który wynosił 19,24 proc.

- Sytuacja ta związana jest z osłabieniem koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w 2023 roku - skomentowała spółka.

W samym III kwartale 2023 firma odnotowała 57,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 6,5 mln zł zysku netto wobec 78,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 9,5 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022.

Odlewnie Polskie za pierwsze trzy kwartały 2023 osiągnęły zysk z działalności operacyjnej na poziomie 39,5 mln zł (trzy kwartały 2022 – blisko 29,3 mln zł) oraz około 30,9 mln zł zysk netto (trzy kwartały 2022 – 24,7 mln zł).

Spółka podała, że nie sprzedaje swoich produktów do kontrahentów mających siedzibę w Rosji, Ukrainie bądź Białorusi.

Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zajmują się produkcją odlewów ze stopów żelaza, z dominującym udziałem żeliwa sferoidalnego. Spółka świadczy usług w branży odlewniczej poprzez samobilansujący się oddział w Niemczech.

Główni akcjonariusze Odlewni Polskich wg. danych za raportu za III kwartał 2023 to spółka OP Invest – 28,67 proc. udziałów w kapitale zakładowym, Adam Żyła – 19,3 proc. i PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny- 10,27 proc.